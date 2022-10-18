تكليف «رباعية الأندية» بمناقشة النظام الأساسي وتعديل الاحتراف

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كلف ممثلو الاندية اللجنة الرباعية المكونة من امناء سر اندية العربي والقادسية وكاظمة والسالمية بمناقشة بعض مواد لائحة الاحتراف الرياضي التي نشرت في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم». وابدى المشاركون في الاجتماع التنسيقي الذي عقد اول من امس في مقر النادي العربي تحفظهم على مواد لائحة الاحتراف وكذلك النظام الاساسي الاسترشادي المقدم من الهيئة العامة للرياضة الذي تم تأجيل العمل به لما بعد انتخابات الاندية المقرر لها في 12 يناير المقبل، على ان تقدم اللجنة المقترحات كافة في اسرع وقت الى وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري او للهيئة العامة للرياضة. وفيما يتعلق بالنظام الاساسي فضلت الاندية ان تقدم نظاما من قبلها يتم الاتفاق عليه من الجميع وينبثق من قانون 87 لسنة 2017 مغايرا للنظام المقدم من الهيئة الذي ترى به تدخلا في اختصاصات الجمعيات العمومية.

