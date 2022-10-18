loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

تكليف «رباعية الأندية» بمناقشة النظام الأساسي وتعديل الاحتراف

ناصر المفعلاني
مقالات أخرى للكاتب
الثلاثاء 18 أكتوبر 2022

كلف ممثلو الاندية اللجنة الرباعية المكونة من امناء سر اندية العربي والقادسية وكاظمة والسالمية بمناقشة بعض مواد لائحة الاحتراف الرياضي التي نشرت في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم». وابدى المشاركون في الاجتماع التنسيقي الذي عقد اول من امس في مقر النادي العربي تحفظهم على مواد لائحة الاحتراف وكذلك النظام الاساسي الاسترشادي المقدم من الهيئة العامة للرياضة الذي تم تأجيل العمل به لما بعد انتخابات الاندية المقرر لها في 12 يناير المقبل، على ان تقدم اللجنة المقترحات كافة في اسرع وقت الى وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري او للهيئة العامة للرياضة. وفيما يتعلق بالنظام الاساسي فضلت الاندية ان تقدم نظاما من قبلها يتم الاتفاق عليه من الجميع وينبثق من قانون 87 لسنة 2017 مغايرا للنظام المقدم من الهيئة الذي ترى به تدخلا في اختصاصات الجمعيات العمومية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة