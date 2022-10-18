هيمنة فرنسية في «الكويت الدولية للتنس»

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اختتمت أول من أمس منافسات بطولة الكويت الدولية الـ 20 للتنس للناشئين والناشئات (J4 ALZAHRA) على ملاعب الاتحاد بمجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس بمشاركة 16 لاعبة من 10 دول و 39 لاعباً من 17 دولة برعاية وحضور الشيخ أحمد الجابر رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للتنس، وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للعبة.وأسفرت مباريات البطولة عن فوز اللاعب الفرنسي ثيو هيرمان بالمركز الأول في مسابقة فردي الرجال، فيما نال اللاعب البرتغالي تيغو بوشمانز المركز الثاني، وفي مسابقة زوجي الناشئين فاز الثنائي المكون من الأردني محمد القطب وزميله البرتغالي تيغو بوشمانز بالمركز الأول،وحل في المركز الثاني الفرنسيان ثيو هيرمان وزميله هوغو سواريز.وفي مسابقة فردي الناشئات فازت بالمركز الأول اللاعبة الفرنسية أماهي شاريير وذهب المركز الثاني للاعبة الفرنسية ليا باثيليير. وفي مسابقة زوجي الناشئات فاز بالمركز الأول الثنائي المكون من اللاعبتين الفرنسيتين ليا باثيليير وزميلتها أماهي شاريير المركز الثاني الثنائي المكون من اللاعبتين التركية إيدا نومانوغلو وزميلتها الرومانية آندرا إيزابيللا سيربو.وبختام هذه المسابقة يسدل الستار على سلسلة بطولات الكويت الدولية للناشئين والناشئات التي ضمت أربع بطولات نظمها الاتحاد الكويتي خلال الأسابيع الأربعة الماضية وذلك على ملاعبه بمجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس وبإشراف الاتحاد الدولي وشارك فيها اللاعبون واللاعبات من مختلف دول العالم من أجل حصاد نقاط تصنيف الاتحاد الدولي.

