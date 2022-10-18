«يد الكويت» أمام تاوباتي

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يبدأ نادي الكويت اليوم مشواره امام تاوباتي البرازيلي في الـ 11:30 صباحا ضمن بطولة «سوبر غلوب» العالمية لكرة اليد والمقامة في مدينة الدمام السعودية لغاية 27 أكتوبر الحالي.ويشارك في البطولة 12 فريقا هم ماغديبورغ الألماني، الأهلي المصري، الكويت، جامعة سيدني الأسترالي، كلوب مينيستروس المكسيكي، تاوباتي البرازيلي، برشلونة الإسباني، الترجي التونسي، مضر السعودي، الخليج السعودي، كيلسي البولندي، بنفيكا البرتغالي.وتقام البطولة بنظام المجموعات حيث قسمت الفرق الى 4 مجموعات على ان يتأهل الاول من كل مجموعة للدور الثاني.

