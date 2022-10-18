أبل: الإنجاز العربي لـ«الجمباز» يثلج الصدر

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أشاد مدير الهيئة العامة للرياضة بالتكليف محمود أبل بالإنجاز الذي حققه منتخبا الناشئين والناشئات للجمباز الفني في البطولة العربية التي اختتمت أخيراً في مدينة وهران الجزائرية، مؤكداً حرص الهيئة على دعم جيل النشء الذي يمثل مستقبل الرياضة الكويتية.

جاء ذلك لدى استقبال أبل وفد منتخبي الناشئين والناشئات في مقر الهيئة مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد اللعبة مساء الأول من أمس (الأحد)، بمناسبة تحقيق الإنجاز العربي.

وكان منتخب الناشئين انتزع لقب البطولة العربية بعد حصاده 8 ميداليات بواقع 7 ذهبيات وفضية واحدة، فيما نال منتخب الناشئات المركز الثاني عقب إحرازه 6 ميداليات فضية.

وعبر مدير الهيئة عن فخره واعتزازه بالانتصارات التي سجها أبطال وبطلات المنتخب في هذا المحفل العربي، قائلاً:» نفتخر بإنجاز أبنائنا وبناتنا.. فما حققوه في البطولة العربية في هذا العمر شيء يثلج الصدر»، مضيفاً أن «هؤلاء النشء مفخرة للكويت وإنجازهم يستحق الشكر والتقدير».

وطلب أبل من الاتحاد موافاته بجميع المشاكل التي تعاني منها اللعبة من أجل العمل على حلها، مضيفاً أن الهيئة ستنسق مع الاتحاد بشأن عودة المسابقات المحلية وكذلك توفير منشأة صالحة لممارسة رياضة الجمباز.

من جانبه، عبر رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للعبة فهد الصولة عن بالغ شكره وتقديره لمدير الهيئة على حفاوة الاستقبال وعلى حرصه على الالتقاء بأبطال وبطلات المنتخب وعلى مشاركتهم فرحة الانتصارات وتشجيعهم على مواصلة تحقيق الإنجازات، ومثمناً في الوقت ذاته دعم الهيئة للاتحاد وحرصها على تذليل العقبات التي تواجه منتسبي اللعبة.

