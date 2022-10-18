الكويت والشباب يفتتحان الدوري تأجيل «سوبر السلة»

محلية

أسفرت قرعة بطولة دوري كرة السلة التي سحبت اول من امس في مقر الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة، عن مواجهة الكويت حامل اللقب مع نادي الشباب في انطلاق المرحلة الاولى من البطولة، فيما يتواجه القادسية مع القرين والعربي مع الصليبخات والتضامن مع النصر والجهراء مع اليرموك. وأقيمت قرعة البطولة بحضور رئيس لجنة المسابقات محسن المطيري وأعضاء اللجنة إلى جانب ممثلي الأندية. ولم يعلن الاتحاد بعد موعد انطلاق الدوري، كما انه فضل تأجيل لقاء كأس السوبر الذي كان من المقرر أن يجمع الكويت مع كاظمة بعد غد بسبب أرهاق الفريقين اللذين أنهيا للتو مشاركتهما في البطولة العربية والتي توج الأبيض بلقبها للمرة الأولى في تاريخ الأندية المحلية.

وتقام مسابقة الدوري بنظام الدمج في المرحلة الاولى ثم تتأهل بعدها الفرق الستة الاوائل الى الدور الثاني الذي سيقام بنظام الدوري من ثلاثة أقسام على أن يلتقي بعدها الاول مع الرابع والثاني مع الثالث بنظام «بلاي اوف» من ثلاث مواجهات وسيتأهل الفائز بمباراتين الى الدور النهائي الذي سيقام بنظام «بلاي اوف» ايضاً ولكن من خمس مواجهات على ان يتوج باللقب الفريق الفائز بثلاث منها.

من جانبه قال رئيس لجنة المسابقات محسن المطيري ان الاتحاد أرتأى اقامة قرعة لبطولة الدوري بدلاً من النظام السابق وذلك لإضافة المزيد من الاثارة على المباريات مشيراً الى أن النظام السابق كان يعتمد جدول الدوري بناء على مراكز الفرق خلال الموسم الماضي. وأضاف المطيري في تصريح لوسائل الاعلام بعد القرعة ان لجنة المسابقات قررت تأجيل كأس السوبر نظراً لحالة الارهاق لدى اللاعبين بعد انتهاء بطولة الاندية العربية، لافتاً إلى أن لجنة المسابقات ستحدد الموعد الجديد لكأس السوبر وبطولة الدوري خلال الاسبوع الحالي. وأوضح أن الاتحاد قرر العودة لدوري الدمج هذا الموسم على أن يكون الموسم المقبل بنظام الدرجتين بعد قرار ناديا الساحل وبرقان الانسحاب من بطولات السن العام.

