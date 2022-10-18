شهادة اعتماد دولية لـ«رافا نادال الكويت»

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أعلنت شركة التمدين الرياضية، إحدى شركات مجموعة التمدين، عن حصول أكاديمية رافا نادال - الكويت أول أكاديمية تنس عالمية من نوعها في الشرق الأوسط، على شهادة اعتماد الاتحاد الدولي للتنس ITF، بدرجة نجمتين بعد استيفائها لمتطلبات دليل الاتحاد الدولي للتنس لاختبار أسطح أرضية الملاعب، الأمر الذي أهّل ملاعب الأكاديمية للانضمام إلى ملاعب التنس الدولية المعتمدة التي يمكنها استضافة بطولات التنس العالمية.

وتعليقاً على هذا الحدث، قال محمد مصطفى المرزوق - مدير عام شركة التمدين الرياضية: «يسرنا حصول أكاديمية رافا نادال للتنس على اعتماد الاتحاد الدولي للتنس، الأمر الذي يؤكد نجاح جهود أكاديمية رافا نادال للتنس في تعزيز معايير ملاعبها خلال السنوات الماضية. وأضاف: «إن هذا التصنيف يأتي انسجاماً مع رؤية مجموعة التمدين الطموحة الرامية لتعزيز حضور رياضة التنس في المنطقة وإعداد جيل من أبطال التنس الكويتيين».

وذكر المرزوق: « أهَل هذا التصنيف الاكاديمية لاستضافة أضخم فعاليات رياضة التنس الدولية واستقطاب اللاعبين العالميين للمشاركة فيها. كما أسهم هذا الانجاز في ترسيخ حضور دولة الكويت على خارطة التنس الدولية باعتبارها الوجهة الأحدث عالمياً لاستضافة البطولات والفعاليات المدرجة ضمن برنامج أنشطة رياضة التنس الدولية». وتُعد أكاديمية رافا نادال في الكويت، المتخصصة في التنس والاسكواش والبادل تنس واللياقة البدنية، هي الأكاديمية الثانية خارج جمهورية إسبانيا التي تحمل اسم بطل التنس العالمي رافاييل نادال. وتضم الأكاديمية الواقعة في مجمّع الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح الدولي للتنس، مجموعةً من المرافق المتكاملة والاستثنائية، كما تجمع مدربين دوليين يشرفون على وضع برامج تدريبية شاملة للاعبي التنس واللياقة البدنية من مختلف الأعمار، وتشتمل على برنامج فعاليات وأنشطة رياضية وترفيهية متواصلة طوال العام.

