«شفت 22».. مهرجان «الغرافيتي» العالمي يحول جدران الرياض إلى ألوان نابضة

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أطلقت هيئة الفنون البصرية في المملكة العربية السعودية، مهرجان «شفت 22» لفن الجداريات «الغرافيتي» بنسخته الأولى. ويستمر المهرجان حتى 30 أكتوبر في مستشفى «عرقة» بالعاصمة الرياض بمشاركة 30 فناناً محلياً وعالمياً.وقدم المشاركون أعمالاً مستوحاة من العناصر العمرانية للمستشفى، إلى جانب ورش وأنشطة وعروض فنية.

ويوفر المهرجان ورشاً متخصصة في مجال الرسم الفني يقدمها متخصصون وخبراء، إضافة إلى ساحة لممارسة رياضة التزلج على الألواح، ومنطقة لبيع الأزياء العصرية.

وذكرت صحيفة «الاقتصادية» المحلية، أن المشاركين العالميين تركوا بَصمتهم على تلك الجدران برسومات زاهية كجدارية «قصيدة حب» التي طوّع فيها الفنان «كراش» الأحرف والنوتات الموسيقية لبدء حوار بين القلب والعين. أما الفنان توني شومان فأعاد تعريف السعادة والتفكير بعد جائحة «كورونا» عن طريق جداريته «التحول»، فيما تناول جيمس ريكا أهمية مستشفى «عرقة» عبر عمله التجريدي «روابط»، إذ تتصافح الأيادي وتعكس قيم الحب والتكاتف.

كما برع الفنانون المحليون من خلال جدارياتهم التي استقبلوا بها الزوار، حيث استعمل الفنان «ضياء ون» النمط الكرتوني واليدوي بلمسات ثقافية سعودية ليرمي بجداريته «هرولة» إلى الركض وسرعة التغيير ومواكبة المستقبل. ونشرت الفنانة زينب الماحوزي السلام والمسامحة بجداريتها «روح من نور»، وقام الفنان نواف نيزر بالمشاركة بجدارية «رجل الفضاء السعودي»، التي تميزت بأسلوب التراث النجدي. ويهدف «شفت 22» إلى التركيز على أحدث أشكال الفن السعودي، وتعزيز حضوره الإبداعي، وتوفير منصة لعرض منتجات الفنانين.

