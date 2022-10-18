حبس مواطنة 15 عاماً بتهم انتحال الشخصية والتدليس والسرقة!

الاخيرة

قضت محكمة الجنايات بحبس مواطنة 15 عاماً بعد قيامها بانتحال شخصية مواطنة اخرى لوجود تشابه بالشكل و اقترضت من البنوك مبالغ مالية كبيرة بلغت 100 ألف دينار.

وتتلخص وقائع القضية ان المتهمة قامت باستخراج بطاقة مدنية (بدل فاقد ) باسم المجني عليها وقامت بإغراقها بالديون المالية التي بلغت 100 ألف دينار كويتي.

وأمام المحكمة أكد دفاع المجني عليها أن موكلته فوجئت بتعدد المطالبات المالية ضدها سواء من الأشخاص أو البنوك وتم اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية ضدها من ضبط واحضار ومنع سفر وحجوزات دون أدنى ذنب اقترفته.

ودفع المحامي جراح العنزي بالطعن بالتزوير على المحررات وطالب بتحويل أوراق المديونيات للأدلة الجنائية لتبيان مخالفة التوقيع على المحررات وذلك بعد التقصي والتحقق من صاحبة التوقيعات الحقيقية و بالاطلاع على تسجيل كاميرات البنوك على الشخص الحاضر للتوقيع على تلك العقود تم التبين من مرتكبة الجرائم.

وعليه أقام المحامي العنزي شكوى تزوير في أوراق رسمية والتدليس والاستيلاء على مبالغ مالية ودفع بتوافر أركان جرائم التزوير في محررات رسمية ومحررات عرفية والتدليس والاستيلاء في حق المتهمة وطالب بتوقيع أقص العقوبة عليها وفقا لنصوص مواد قانون الجزاء.

وعليه قضت محكمة الجنايات بحبس المتهمة 15 عاما مع الشغل والنفاذ و احالت الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

