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في تقاطع مذهل للفن مع العلم، أعلنت شركة «نيكون» Nikon المتخصصة في منتجات البصريات والتصوير- عن الصور الفائزة في مسابقة التصوير المجهري التي تنظمها سنويا تحت عنوان «العالم الدقيق لنيكون» Nikon Small World. وتعد هذه هي النسخة الـ 48 من المسابقة. وتهتم هذه المسابقة بتسليط الضوء على العوالم الدقيقة التي تلتقطها عدسات العلماء والفنانين والمصورين الفوتوغرافيين من جميع أنحاء العالم. وتعد هذه المسابقة فرصة لمشاركة جمال الطبيعة المجهرية، ليس مع المجتمع العلمي فحسب، بل مع جموع الناس حول العالم. وحازت صورة «عفن الوحل» التي التقطها أليسون بولاك على المركز الخامس.

