نائب الأمير: صفّوا النفوس برّوا بقسمكم.. فالمناصب زائلة

وطن النهار

يتفضل سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بافتتاح دور الانعقاد العادي الاول للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء بمبنى مجلس الأمة.

واستقبل سموه بقصر بيان صباح امس سمو الشيخ احمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء كما قدم لسموه الوزراء كلا من طلال الخالد نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية، براك علي براك الشيتان نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، الدكتور بدر حامد يوسف الملا نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للنفط، عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزيرا للاعلام والثقافة وزير دولة لشؤون الشباب، عبدالوهاب محمد أحمد الرشيد وزيرا للمالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الدكتور أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي وزيرا للصحة، الدكتورة أماني سليمان عبدالوهاب بوقماز وزيرا للأشغال العامة وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، الدكتور حمد عبدالوهاب حمد العدواني وزيرا للتربية وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، سالم عبدالله الجابر الصباح وزيرا للخارجية، عبدالعزيز ماجد عبدالعزيز الماجد وزيرا للعدل وزيرا للأوقاف والشؤون الاسلامية وزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة، عبدالعزيز وليد عبدالله المعجل وزير دولة لشؤون البلدية، عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزيرا للدفاع، عمار محمد عمار العجمي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة وزير دولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني، مازن سعد علي الناهض وزيرا للتجارة والصناعة وزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مي جاسم محمد البغلي وزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير دولة لشؤون المرأة والطفولة، حيث أدوا اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.

وقد وجه سمو نائب الأمير ولي العهد كلمة سامية هذا نصها:

في البداية - وقد أديتم اليمين الدستورية - يسرني أن أنقل لكم تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه) وأنعم عليه بالصحة والعافية وتهاني سموه وتهانينا لكم باختياركم للوزارة مؤكدين أن توليكم هذه المناصب أمانة ارتضيتم حملها أمام الله وأمام شعب وطننا العزيز داعين الله في علاه أن يوفقكم جميعا إلى ما يحبه ويرضاه إلى ما فيه خير وصلاح البلاد والعباد مقدرين ما قدمه إخوانكم الوزراء السابقون من جهود مخلصة أثناء أداء مسؤولياتهم.

الإخلاص للوطن وسمو الأمير واحترام الدستور وتطبيق القوانين والذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأداء أعمالكم بأمانة وصدق.. ركائز قسمكم العظيم فكونوا به بارين إلى تحقيق مصالح الوطن العليا ساعين مواجهين التحديات متجاوزين العقبات تاركين لأجيال وطننا الغالي بصمات يشهد بها وعليها التاريخ فالمناصب إلى زوال ولن يبقى لكم إلا ما تقدمونه من إنجازات وأعمال.

أمامكم قضايا جوهرية وملفات عدة نوليها اهتماما بالغا فعليكم - كل في موقعه - تطبيق القانون على الجميع بكل عدل ومساواة وترسيخ مبدأ النزاهة والشفافية والإسراع في تنفيذ الملفات ذات الأولوية للقيادة السياسية ولشعب الكويت الوفي ومنها: حفظ أمن الوطن والمواطن وتنفيذ المشاريع التنموية والارتقاء بالمنظومة الصحية وتطوير العملية التعليمية وتوفير الرعاية السكنية للمواطنين ومعالجة الشؤون الاقتصادية والاستثمارية ومكافحة الفساد وملاحقة المفسدين.. وغيرها من القضايا والملفات ذات الاهتمام.

وفي الختام..فإننا نؤكد أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه) ظهر وسند ودعم لنا جميعا ولكل من يسعى لخدمة وطننا العزيز مؤسسات وأفرادا.. فلتجتمع كل القلوب على حب الكويت وتلتف جميع السواعد لخدمتها ولتصف كل النفوس من أجلها ونتعاون جميعا لنرفع بنيانها ونعلي شأنها ونسير على بركة الله صفا واحدا ويدا واحدة في ظل قيادة سموه (حفظه الله ورعاه) وسدد بالتوفيق على دروب الخير خطاه.

وألقى سمو الشيخ احمد نواف الاحمد رئيس مجلس الوزراء كلمة هذا نصها: تفضلتم سموكم - حفظكم الله ورعاكم - وأصدرتم أمركم السامي بتعييني رئيسا لمجلس الوزراء وكلفتموني بتشكيل الوزارة.

واليوم وقد أديت وإخواني الوزراء اليمين الدستورية أمام الله أولا ثم أمام سموكم وهو قسم عظيم نسأل الله أن يعيننا على القيام بواجباته وأداء الأمانة التي حملتمونا إياها فإنه يطيب لي بهذه المناسبة أن أرفع لمقام سموكم خالص التقدير وصادق التمنيات للثقة الغالية التي طوقتم بها أعناقنا في تحمل تبعات المسؤولية الوزارية لمواجهة الصعوبات والتحديات التي نطمح جميعا إلى تذليلها وتجاوزها بالعمل الجاد الدؤوب وبذل كل ما في الوسع لتنفيذ توجيهات سموكم التي تفضلتم بها بوجوب تسخير كل الطاقات من أجل رفعة الوطن وتحقيق تطلعات المواطنين من خلال العمل على تنفيذ برنامج شامل للاصلاح في جميع مناحي الحياة وفق الأولويات التنموية الملحة مع التأكيد على أن التعاون الإيجابي البناء مع مجلس الأمة وأطياف المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني به كافة سيكون الركيزة الأساسية لتحقيق الصالح العام وتنفيذ الإنجاز المأمول.

وإننا نعاهد الله سبحانه ثم حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد وسموكم حفظكما الله ورعاكما بأن يكون الدستور والقانون عماد عملنا وأن نرعى حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأن نؤدي أعمالنا بالأمانة والصدق مستهدفين بذلك مصلحة الكويت أولا وأخيرا وشاكرين لسموكم حفظكم الله ورعاكم النصائح الحكيمة والتوجيهات السديدة مؤكدين أن هذه النصائح والتوجيهات السامية هي النبراس الذي سوف تتخذه الحكومة هديا للقيام بتأدية مهامها على النحو المطلوب وفي حدود الإمكانيات المتاحة.

ندعو الله سبحانه أن يعيننا على البر بقسمنا وتحمل المسؤولية والقيام بأعبائها على الوجه الأكمل وأن يحفظ الكويت وشعبها في ظل القيادة الرشيدة لسيدي حضرة صاحب السمو الأمير وسموكم حفظكما الله ورعاكما.

