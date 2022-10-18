العدواني: التعليم أولوية دولة يجب تطويره

وطن النهار

تقدم وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد عبدالوهاب العدواني ببالغ الاعتزاز وجزيل الامتنان، لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد، على الثقة الغالية بتكليفه لتولي حقيبة وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا أهمية توحيد جميع الجهود والعمل جنبا إلى جنب من أجل تنفيذ الرؤية الواضحة للقيادة السياسية الحكيمة في تطوير التعليم ووضعه على رأس أولويات واهتمامات الدولة، انطلاقاً من دوره في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد.

وأوضح الوزير العدواني في تصريح صحافي بعد القسم : إن المسؤولية الملقاة على عاتق وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تعزيز دور مؤسسات التعليم العام والتعليم العالي، وإضفاء الركائز الأساسية لها، تحتم إعداد استراتيجية واضحة الأهداف، حيث ان مقتضيات المرحلة الحالية والمستقبلية تستوجب تحديد المهام و المسؤوليات، من خلال التعاون بين مؤسسات التعليم وجميع المؤسسات المعنية بعملية التعليم في المجتمع، بمبدأ تقاسم المسؤولية، وإعادة صياغة العلاقات، وتوزيع الأدوار، فالنظام التعليمي جزء لا يتجزأ من المنظومة المجتمعية، حيث أن إصلاح التعليم ليس بيد جهة محددة، بل هو مسؤولية مشتركة من خلال التخطيط الشامل والمستدام مع جميع مؤسسات الدولة، للوصول إلى تعليم متسق مع أهداف الدولة التنموية لمواكبة التحديات والمتغيرات العالمية.

وأكد العدواني أن مهمة وزارة التربية ووزارة التعليم العالي تتمثل في العمل بإدارة الفريق الواحد بجميع قطاعات الوزارة لتنفيذ الأولويات والمشاريع المستقبلية باحترافية عالية وأداء غير تقليدي، وبطرق تتماشى تماماً مع الأولويات الوطنيّة في تحقيق رؤية الدولة 2035، بمساندة المخلصين من أبناء الوزارة، في توفير بيئة تعليمية وأكاديمية خصبة للعمل والإبداع والابتكار كل في مجاله، لتحقيق إنجازات غير مسبوقة، من أجل إرساء دعائم المسيرة التنموية، وتعزيز مكانة دولة الكويت محليا وعالميا تحت ظل القيادة الحكيمة.

