الرومي: إيلاء ذوي الإعاقة اهتمامنا الكبير

وطن النهار

التقى مدير جامعة الكويت الدكتور يوسف الرومي رئيس مجلس إدارة نادي الكويتي الرياضي للصم حمد محمد المري، وأمين سر النادي أنور الحربي، والمستشار في تدريب لغة الإشارة د. محمد الرامزي، وذلك لمد جسور التعاون بين النادي والجامعة وللاستماع إلى مطالبهم واقتراحاتهم فيما يصب بمصلحة طلبة جامعة الكويت من فئة الصم، وذلك صباح يوم أول من أمس الأحد في مكتبه بالحرم الجامعي- الخالدية.

وفي هذا الصدد رحب الرومي بوفد النادي الكويتي الرياضي للصم، مؤكداً أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بفئة ذوي الإعاقة لاسيما الإعاقة السمعية من خلال تسهيل وتقديم العديد من الخدمات الأكاديمية التي تساعدهم في دراستهم الجامعية، موضحاً بأن هناك قسماً خاصاً في عمادة شؤون الطلبة معني بتوفير الخدمات كافة التي يحتاجها الطلبة من هذه الفئة.

وأضاف الرومي أن فئة الإعاقة السمعية هم جزء مهم من الكيان الجامعي، مؤكداً بأن مجلس الجامعة الأخير أقر في اجتماعه تطوير لائحة الاحتياجات الخاصة بما يتناسب مع احتياجاتهم وتطويرها، مشيراً إلى أن هناك لجنة استشارية برئاسة نائب مدير الجامعة تدرس الاقتراحات كافة الرامية إلى تطوير العمل وإمكانية تطبيقها في جامعة الكويت.

وأوضح الرومي أن هناك أكثر من تخصص علمي تقدمه جامعة الكويت مناسب حسب كل فئة من ذوي الإعاقة مما يصقلهم أكاديميًا حيث تسعى الجامعة وبالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية لتوفير وظائف تناسبهم بعد التخرج.

وأشار إلى أنه تمت الموافقة على مقرر لغة الإشارة في كلية التربية وكان من اقتراح وتطوير عميد الكلية بالإنابة أ.د. فايز الظفيري وهو في إطار التنفيذ، كما تم تطوير لائحة طلبة ذوي الإعاقة وسيكون هناك متخصصون من داخل الكلية ومستشارون من كلية الطب والشؤون الطلابية وممثل من كل كلية لدراسة جميع التخصصات وأنواع ومدى الإعاقة بحيث ان الطالب من فئة ذوي الإعاقة يدرس التخصص الملائم له.

