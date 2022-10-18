العتيبي: وزير «التعليم العالي» الجديد ورث تركة ثقيلة من الملفات العالقة

وطن النهار

قال رئيس الجمعية الكويتية للدراسات العليا د. محمد زيد العتيبي: إن اختيار د. حمد العدواني وزيراً للتربية والتعليم العالي خطوة في الاتجاه الصحيح لمعالجة الأخطاء والسلبيات التي تعيشها الوزارة منذ سنوات ومن حالة تدني مستوى التعليم في جميع المراحل الدراسية. وتابع: لقد عانت وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي كثيراً خلال المرحلة السابقة في ظل سياسات متخبطة وقرارات غير مدروسة، من عدم وجود استراتيجيات وخطط، نجم عنها تبعات ونتائج سلبية عصفت بالعمليتين التعليمية والأكاديمية في مؤسسات وزارة التربية والتعليم العالي كافة.

وأكد العتيبي أن وزير التربية وزير التعليم العالي الجديد د. حمد العدواني ورث تركة ثقيلة من الملفات التي تم التعامل معها في فترات سابقة بكثير من اللامبالاة وعدم الاهتمام ومن أبرزها: تسكين المناصب القيادية والإشرافية في وزارة التربية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بالإضافة إلى تطوير البرامج الدراسية بالكليات والاعتراف الأكاديمي للجامعات العربية والأجنبية، والانتهاء من ملف الشهادات المزورة وغيرها من الأمور العاجلة التي تتطلب التدخل بصورة عاجلة من الوزير د. حمد العدواني لاتخاذ القرارات المناسبة ووضع الحلول الناجعة لمعالجة السلبيات والأخطاء داخل منظومة التعليم.

