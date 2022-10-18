المقصيد: ترتيب جدول زيارات الطلبة لمعرض الكتاب

وطن النهار

اعتمدت وزارة التربية، خطة زيارة معرض الكويت الخامس والاربعين للكتاب، حيث أصدر وكيل التنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد، نشرة عامة لجميع المدراس بالمراحل التعليمية المختلفة ورياض الاطفال والمعاهد الدينية ومدارس التربية الخاصة والتعليم الخاص، مؤكدا على أن القراءة من أهم ادوات المعرفة التي ترتقي بثقافة المجتمع. وقال في النشرة التي حصلت «النهار» على نسخة منها: إن الثقافة جزء أساسي من العملية التعليمية وتمكن المتعلمين من الحصول على المعرفة واكسابهم المهارات التي تدعم ثقتهم بنفسهم وتحسن لغتهم وتثريها كما تسهم في تنمية ميولهم القرائية وتكوين مهارات التفكير لديهم. وأضاف: انه «حرصا من وزارة التربية على المشاركة في معرض الكويت للكتاب الخامس والاربعين خلال الفترة من 16 – 26 نوفمبر 2022، يرجى الايعاز لجهة الاختصاص بالعمل على تنظيم زيارات طلابية للمعرض المقام على ارض المعارض بمشرف وفق الجدول المعتمد للاطلاع على احدث اصدارات دور النشر المشاركة في المعرض واقتناء ما يفيد ميولهم القرائية، مشددا على اهمية التقيد بمواعيد الزيارات حسب الجدول بما يقارب 30 طالبا من الساعة التاسعة صباحا إلى الساحة الثانية عشرة ظهرا.

