السويط لحسم الملفات التربوية العالقة

وطن النهار

فيما هنأ رئيس جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية د.عبدالعزيز السويط، وزير التربية وزير التعليم العالي د. حمد العدواني صدور المرسوم الاميري بتعيينه وزيرا، دعا إلى ضرورة فتح ملف التجاوزات والعبث في تعيينات أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية الاساسية، مؤكدا ان لديه جميع المستندات ولن يصمت إلا بانصاف المظلومين. وقال السويط في تصريح صحافي، امام وزير التربية الجديد ملفات كثيرة أهمها في الهيئة الاكاديمية، فإن صلحت الهيئة الاكاديمية صلح التعليم، متسائلا هل يعقل دكتور قريب لأحد قياديي كلية التربية الأساسية منتدب حاليا للتدريس تمهيدا لتعيينه وهو سارق لأبحاث علمية وهناك شكوى بذلك موجودة في مكتب المدير العام للتطبيقي ولم يُتخذ فيها اجراء قانوني هل يعقل من يدرس ابناءنا فاقدا للأمانة العلمية؟

وأمل بمد يد التعاون لجمعيات النفع العام والنقابات العمالية للنهوض في التربية والتعليم، متمنيا له كل التوفيق والسداد في معالجة المشاكل التربوية والتعليمية في التعليم العام والتعلم العالي.

