السبيعي: جهود الكويت للقضاء على الفقر مشهودة

وطن النهار

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية بالإنابة مسلم السبيعي، أن دولة الكويت تشارك المجتمع الدولي جهوده في القضاء على الفقر ولها سجل حافل ودور بارز منذ استقلالها في المساعدات الإنسانية، وتحسين الظروف المعيشية للشعوب على الصعيدين المحلي والعالمي. وقال في تصريح صحافي، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 17/ أكتوبر من كل عام يوما دوليا للقضاء على الفقر، ان حرص الكويت تمثل في مبادرات وخطط وبرامج تنموية تبنتها مؤسسات الدولة الأهلية والخيرية، حتى باتت علامة بارزة في سجل العطاء الإنساني وتعمل تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية.