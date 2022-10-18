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وطن النهار

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توزيع مساعدات غذائية على 15300 متضرر في باكستان


قال رئيس وحدة المؤسسات وكبار المتبرعين في الهيئة الخيرية الاسلامية رئيس وفد المتطوعين جراح الزيد إن الهيئة تمكنت من إنفاذ المرحلة الأولى من برنامجها الإغاثي لمساعدة متضرري الفيضانات في باكستان. وأضاف الزيد في تصريح صحافي عقب عودة الفريق الى البلاد أن البرنامج أسفر عن توزيع 2550 سلة غذائية لـ 15300 محتاجا في أقاليم (خيبر باختون خوا) و(بلوشستان) و(السند). وأوضح أن الزيارة حققت أهدافها إنسانية بالتنسيق مع السفارة الكويتية في اسلام اباد وبالتنسيق الميداني مع مكتب الهيئة الخيرية والجمعيات المحلية في باكستان.


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