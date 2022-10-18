الأولى

تنطلق اليوم أعمال مجلس الأمة 2022 رسميا بعد أيام من الجدل الدستوري، وتأتي الانطلاقة على غير العادة مع تدشين كل برلمان جديد وما يحمله من نزاع على المناصب وغيرها من الأمور المتعلقة بالأولويات.

ومن الممكن الاستشهاد بما ذهب اليه النائب ثامر السويط أمس بعد لقائه ومجموعة من النواب سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حين وصف اللقاء والحالة العامة في البلاد بأنه بشائر خير.

وقال السويط: تشرفت أمس والنواب: محمد هايف وفارس العتيبي ومبارك الحجرف وحمد العبيد وعادل الدمخي ومحمد المطير بلقاء سمو نائب الأمير ولي العهد والذي تجاوزت مدته الساعتين فحمل كل بشائر الخير، وهذا ليس من باب المجاملة، فحديث سموه ودعوته المباشرة للمحاسبة ومواجهة الحكومة عند الخطأ أو التجاوز، وتحملنا لمسؤولياتنا كنواب، والعمل على خدمة المواطن في كل القضايا، إنما هو استمرار لمضامين الخطاب التاريخي والانحياز للشعب.

وعودة الى الجلسة الافتتاحية والتي ستبدأ بالنطق السامي، ثم كلمة رئيس السن الترحيبية وبعدها تلاوة الخطاب السامي، ومن ثم ينتقل المجلس الى انتخاب رئيس مجلس الأمة، ونائب الرئيس، وأمين السر، والمراقب، وأعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة.

ومن المتوقع ان تتم تزكية النائب أحمد السعدون رئيسا للمجلس، اذ لم يعلن أي نائب آخر ترشحه لهذا المنصب، فيما ستكون الأعين تترقب الحدث الأبرز في الجلسة وهو انتخاب نائب رئيس مجلس الأمة حيث ان المنافسة عليه ستكون قوية بين النائبين د. حسن جوهر ومحمد المطير كونهما يمتلكان حظوظاً متقاربة نوعاً ما في حال عدم ترشح النائب عيسى الكندري لهذا المنصب، أما بشأن منصب أمين السر فإن نائبين فقط اعلنا ترشحهما وهما أسامة الشاهين وماجد مساعد المطيري، مع حظوظ كبيرة للأول للفوز بهذا المقعد، اما بشأن منصب مراقب المجلس فلم يعلن أي نائب ترشحه لهذا المنصب إلا ان مصدراً برلمانياً توقع ان يترشح له النائب محمد المهان.

من جانب آخر، رجح مصدر برلماني ان تسمح وزارة الداخلية للنائب المسجون مرزوق الخليفة بالخروج من السجن وأداء القسم الدستوري في مجلس الأمة ثم العودة مرة أخرى الى السجن.