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وطن النهار

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إغلاق سرداب وتحرير 6 مخالفات في الجهراء


كشف رئيس فريق طوارئ بلدية محافظة الجهراء ثويني الديحاني عن قيام الفريق الرقابي برصد سرداب مخالف لاشتراطات البلدية في منطقة القصر يتم استخدامه في غير الغرض المرخص من أجله وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بإغلاقه وتحرير مخالفة لفتح محل قبل الحصول على موافقة البلدية وتوجيه إنذار لصاحب العقار بإخلائه وإزالة أسباب المخالفة والاغلاق وإلا سيتم وضع بلوك على العقار. وأضاف أنه خلال الجولة التفتيشية التي تم تنفيذها على عدد من المحال للتأكد من التزامها بالاشتراطات والضوابط المعمول بها في البلدية، تم تحرير 5 مخالفات استغلال مساحة.


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