كورنيليو: الكويت وقبرص تدعمان القانون الدولي

وطن النهار

أكد الأمين العام الدائم لوزارة الخارجية القبرصية كورنيليوس كورنيليو أن بلاده حققت قفزات كبيرة وتفخر بدورها كجسر يربط بين أوروبا والشرق والخليج، كما تفخر بكونها عضوا في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف في كلمة زلقاها خلال احتفال سفارة قبرص بعيد بلادها الوطني « تنبع علاقاتنا القوية مع الكويت من هذا التفاعل الخاص والطويل الأمد مع الشرق الأوسط ونحن سعداء بشكل خاص بتعزيزها على مر السنين».

وأضاف «ان قبرص والكويت كلتيهما دولتان معتدلتان ومتشابهتان في التفكير، وهما يدعمان بقوة سيادة القانون الدولي في نظامنا العالمي والالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بعد أن عانت كلتاهما من التجربة المؤلمة والصادمة للغزو والاحتلال».

وتابع بالقول «للأسف، لا تزال قبرص محتلة ومقسمة لمدة 48 سنة متتالية بدون تسوية سياسية في الأفق، و تتعزز سياسة التعنت (التركية) اليوم بسبب المناخ الذي أحدثه الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي يشكل انتهاكًا صارخًا آخر للقانون الدولي ومبادئ وحدة أراضي الدول وسيادتها واستقلالها، لذلك فإن قبرص تتضامن بشكل كامل مع أوكرانيا وشعبها كما فعلت عندما غزا العراق الكويت».

وقال « قبرص والكويت كلتاهما دولتان شابتان نسبيًا حصلتا على استقلاهما أوائل الستينيات، لافتا الى انه في العصر الحديث، اكتشف غالبية الشعب الكويتي قبرص في أعقاب الحرب الأهلية اللبنانية والعديد منهم حصلوا على منازل لقضاء العطلات في قبرص وحتى يومنا هذا، متطلعا الى رؤية العديد من الكويتيين يزورون بلاده كل عام.

سياسة متوازنة

وأشاد بموقف الكويت المبدئي من القضية القبرصية، وبسياستها الخارجية المتوازنة ودورها الريادي المعترف به في المجال الإنساني العالمي وجهودها المستمرة لتعزيز الاستقرار والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال تعزيز مسار الديبلوماسية والحل السلمي للنزاعات.

ونتطلع الى رؤية المزيد من السياح الكويتيين يزورون بلاده، والمزيد من الاستثمارات الكويتية في قبرص والمزيد من الاتصالات الشعبية في جميع المجالات بما في ذلك التعليم والثقافة.

واختتم حديثه بالقول « قبرص، داخل الاتحاد الأوروبي، داعم قوي لمزيد من تطوير العلاقات مع الكويت، كما وكذلك مع دول مجلس التعاون الخليجي ككل وقد أيدت بقوة منح الإعفاء من التأشيرة للمواطنين الكويتيين. هذه عملية طويلة، لكننا على ثقة من اكتمالها في وقت مبكر بقدر الإمكان».

و في تصريح صحافي على هامش الحفل، قال كورنيليــوس كورنيليو، الأمين العام الدائم لوزارة الخارجية القبرصيــة، وهو منصب يعادل نائب وزير الخارجية، الذي زار الكويت لمدة يومين، أن العلاقات الكويتية القبرصية تعزّزت في السنوات الماضية مع زيارة وزير الخارجية الكويتي في يناير الماضي لقبرص، ونحن نتابع هذه الاتصالات المقرّرة بين بلدينا.

وعن رأيه في العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي عموماً والكويت خصوصاً وقبرص، أكد أن «روابط الصداقة بين بلادي والكويت تحديداً، تمتد عبر التاريخ ونحن نفهم بعضنا البعض، كما أننا عايشنا المعاناة، نفسها ونستمد القوة من بعضنا البعض، كما ان الكويت ودول التعاون يدعمون مواقفنا المحقة، وكانت زيارة أمين عام مجلس التعاون العام الماضي لنيقوسيا، ناجحة جدًا، ونريد بالطبع أن يكون لنا حضور في المنطقة وفي دول مجلس التعاون».

وفيما يتعلّق بالمحادثات بين بلاده وتركيا، أعرب الأمين العام الدائم لوزارة الخارجية القبرصيــة، عن أسفه لعدم وجود أي قنوات اتصال في الوقت الحالي نظراً لأن تركيا والرئيس رجب طيب اردوغان مشغولون جدا في الاعداد للانتخابات في العام المقبل، لذا فإن أي جهد جديد يجب أن ينتظر الانتخابات في تركيا.

وعن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا وكيفية أن تلعب قبرص دوراً لتأمين النفط لأوروبا، أوضح كورنيليو أنه «لدينا القدرات الكثيرة التي يمكن أن نقدمها عبر البحر المتوسط فيما يتعلق بامدادات الغاز وأمن الطاقة، لأنه بعد الحرب في أوكرانيا، هناك الكثير من الاهتمام بهذه المنطقة»، مشيراً في الوقت نفسه الى الاتفاق بين مصر وإسرائيل وقبرص لتحديد الحدود البحرية بين هذه الدول بخصوص تقسيم موارد الطاقة في البحر المتوسط، مشيراً الى أن ابرام الاتفاق النفطي بين إسرائيل ولبنان، هو الطريق الصحيح أمام المنطقة.

ولفت إلى موقف بلاده من القضية الفلسطينية وتأييدها التام لإيجاد تسوية شاملة على اساس حل الدولتين.

التعاون الثنائي

أكد السفير القبرصي لدى البلاد مايكل مافروس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، متطلعا الى تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين على مختلف الأصعدة.

وقال «نحتفل اليوم بالذكرى 62 لاستقلال قبرص و 61 عامًا العلاقات بين جمهورية قبرص ودولة الكويت، و أود أن أشكر حكومة الكويت وكذلك جميع الكويتيين على ترحيبهم الحار وكرمهم ومساعدتهم ودعمهم وصداقتهم التي لمستها في كل خطوة من عملي هنا كسفير».

وأشاد بدور فهد المعجل على كونه أفضل صديق وداعم لقبرص منذ عام 1967، متوجها بالشكر للجالية القبرصية في الكويت لأنه على الرغم من صغر حجمها، فإن تأثير دعمها وصداقتها رائع للغاية».

