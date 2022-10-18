القائم بأعمال السفارة الأميركية: مباحثات كويتية - أميركية تتناول الملف الأمني

وطن النهار

أعرب القائم بأعمال السفارة الأميركية جيم هولتسنايدر عن سعادته لاستقبال مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف ونائب مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول.

وقال في تصريح صحافي على هامش مشاركته الاحتفال بالعيد الوطني الذي اقامته سفارة قبرص «انه من حسن الطالع أن الزيارة تأتي في خضم التشكيل الوزاري الجديد للكويت، حيث انها تشكل فرصة مميزة لمقابلة الوزراء الجدد ومناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على الاصعدة كافة.

وأشار إلى أن المناقشات ستشمل العديد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية فضلا عن الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك منها الدفاعية والاقتصادية والصحية والأمن الغذائي والسيبراني، لافتا إلى أن الكويت تلعب دورا هاما ومميزا في الأمم المتحدة والعالم.

وأوضح هولتسنايدر أن باربارا ليف لديها خبرة سياسية عريضة في المنطقة تصل الى 30 عاما أما دانا سترول فقد زارت البلاد للمرة الثالثة خلال فترة تواجدي.

ولفت إلى أن الملف الأمني سيحتل حيزا مهما في المباحثات الثنائية الكويتية - الاميركية وخصوصا في ضوء التحديات المشتركة التي تواجه البلدين ومنها السلوك الايراني المزعزع للأمن في المنطقة، واصفا السلوك الايراني بالتحدي الاكبر للملف الامني والاحتجاجات الايرانية تعتبر ايضا هاجساً أمنيًا للمنطقة.

وعن تعيين الشيخ سالم العبدالله وزيرا للخارجية ضمن التشكيل الحكومي الجديد للكويت، قال «انه كان سفيرا للكويت في الولايات المتحدة منذ اكثر من عقدين، معربا عن سعادته للعمل معه مرة أخرى وهو صديق جيد للولايات المتحدة.

كما هنأ الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء على التشكيل الحكومي الجديد، متمنيا لهم التوفيق.

