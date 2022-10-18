تجديد شهادات إثبات الإعاقة مدى الحياة للحالات غير القابلة للشفاء

وطن النهار

أصدرت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة قرارا بتجديد شهادات إثبات الإعاقة مدى الحياة للاعاقات غير القابلة للشفاء.

وقالت المدير العام للهيئة بالانابة هنادي المبيلش في تصريح صحافي انه بعد اصدار هذا القرار لا يحتاج صاحب العلاقة إلى تقديم طلب تجديد الشهادة، مبينة ان جميع الشهادات تخضع لمعايير وضوابط الهيئة لخدمة أشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت المبيلش ان الاعاقات القابلة للشفاء لا يشملها هذا القرار مثل الاعاقة البسيطة والتعليمية والتطورية والنفسية، مشيرة إلى أن أصحاب تلك الاعاقات يمنحون تمديدا متفاوتا بتراوح بين سنة إلى خمس سنوات.

