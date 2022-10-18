«المركز العلمي»: 20 نشاطاً تفاعلياً لجميع الفئات العمرية في فعالية «شهر الفضاء»

وطن النهار

أطلق المركز العلمي الكويتي فعالية (شهر الفضاء 2022) السنوية بعنوان (استكشاف الفضاء واستدامة الأرض) والتي تضم أكثر من 20 نشاطا تفاعليا لجميع الفئات العمرية وتستمر حتى الـ 12 من نوفمبر المقبل.

وقال المدير العام بالإنابة وعضو مجلس إدارة المركز د. حمد ياسين في بيان صحافي امس إن الفعالية تتضمن عروضا خاصة وأنشطة تعليمية تفاعلية متنوعة وممتعة وتتيح فرصة ممتعة للزوار للإطلاع على حقائق علوم الفضاء من خلال تشجيع وإلهام الجميع على استكشافه ورفع الوعي به.

وأضاف ياسين أن إطلاق المركز لـ(شهر الفضاء 2022) يعود إلى أهمية الخدمات والتكنولوجيا الفضائية التي تسهم في استدامة كوكبنا وخصوصا من الناحية البيئية.

من جانبها قالت مدير إدارة التسويق والاتصالات بالإنابة في المركز سارة الياقوت في البيان إن الخبرة العملية والتعليم الترفيهي هما أفضل طريقة لنقل المعلومات إلى الطفل لذا قام المركز أيضا بإعداد سلسلة من الورش التعليمية والتفاعلية التي ستوفر تجربة فريدة وممتعة للأطفال من سن 4 إلى 12 عاما.

وأضافت الياقوت أن الفعالية ستناقش مواضيع مختلفة في علم الفلك وأسرار الفضاء الخارجي مثل الكواكب والمجرات والنجوم وكذلك النظام الشمسي والمركبات الفضائية والصواريخ وغيرها.

