اقتصاديون: حكومة تكنوقراط تحمل تطلعات المواطنين

مال وأعمال

أكد خبراء واقتصاديون اهمية التشكيلة الحكومية المعلنة في تحقيق تطلعات وأمنيات المواطنين المستقبلية وحل الكثير من المشكلات المزمنة التي عايشتها الكويت، بسبب غياب التوافق بين الجانبين والذي ترتب عليه غياب لغة الانجاز عن المشاريع التنموية التي عانت الكثير من التأجيل والتسويف لسنوات طويلة.

وأشاد الخبراء بالمرونة الحكومية في تبادل الرؤى حول التشكيلة مع اعضاء مجلس الأمة يعكس رغبة صادقة في تحقيق التعاون بين الجانبين والدفع بالمشاريع التنموية وتحسن المستويات المعيشية للمواطنين ورفع نسب الانجاز الحكومي وفق خطط مدروسة على المدى الطويل.

وشدد المشاركون عبر «النهار» على اهمية الابتعاد عن المشاحنات التي لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تحقق الطموحات المطلوبة وتطيح بالمشاريع التنموية على المدى البعيد.

ونبهوا الى ضرورة العمل على تنفيذ المشاريع المؤجلة التي تعزز من الايرادات غير النفطية في ظل التوترات الجيوسياسية التي يعاني منها الاقتصاد العالمي والاقليمي والمحلي في الوقت الحالي، اضافة للدفع بالمشاريع الاستثمارية داخل وخارج الكويت نحو الانجاز لتوفير المزيد من الوظائف لخريجي الجامعات والمعاهد وتحقيق رؤية افضل على المدى البعيد.

وفيما يلي التفاصيل:

أجواء تفاؤلية

رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف الكويتية الأسبق عبدالمجيد الشطي اوضح ان التشكيلة الحكومية تحمل الكثير من الأجواء التفاؤلية، وهي حكومة تكنوقراط نأمل الكثير منها هي ومجلس الأمة في الدفع بالمشاريع التنموية وتطوير العمل الاقتصادي من خلال العمل على اقرار التشريعات التي يحتاج اليها الاقتصاد، اضافة الى تسريع وتيرة الانجازات في العمل التنموي خلال الفترة المقبلة.

وبين ان التغييرات التي شهدتها التشكيلة الحكومية تجسد التعاون والمرونة في الاستماع للرؤى النيابية والتفاهم حيالها.

إصلاحات مرتقبة

ومن جهته، اوضح رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية الألمانية القابضة سليمان السهلي ان التشكيلة المعلنة ضمت وجوهاً من مجلس الأمة وهو ما سيساعد في الاسراع بالمشاريع التنموية وهي نقطة ايجابية تحسب للصالح العام وتعزز بالتالي من وتيرة العمل الاقتصادي عبر تحسين بيئة الأعمال وتلبية وطموحات المواطنين في المرحلة المقبلة.

واستدرك السهلي بالقول ان المنصب الوزاري سياسي بالمقام الأول، الا ان مخالفة التخصص لطبيعة العمل الوزاري قد لا يكون مستحباً ولكنه ليس ضرورياً، كون منصب الوزير سياسيا في المقام الأول.

وبيّن انه في حال توافق التخصص مع المنصب الوزاري، فان ذلك يعزز من الدور الحكومي ويطور من قدراته، عبر تفاهمات بين مجلس الأمة وبين الحكومة في الكثير من القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تشهد في السابق مشاحنات بين الجانبين نسفت جهود التنمية لسنوات طويلة.

وأوضح السهلي انه آن الأوان لانجاز المشاريع التي توقفت في السابق بسبب التدخلات بين عمل الحكومة والمجلس وكذلك بسبب غياب التعاون، فهناك تعاون حكومي نيابي في اختيار التشكيلة، تمثلت في تغيير 12 وزيراً تقريباً من بين 15 وزيراً وهو ما يعكس الأهمية الكبيرة للتعاون بين الجانبين في الدفع بالمشاريع وتطوير بيئة الأعمال.

وقال ان هناك حالة تفاؤل كبيرة يحملها سمو رئيس مجلس الوزراء بالعمل على تحقيق التغيير المطلوب في الكثير من القضايا الاقتصادية والمجتمعية، كما ان المواطنين مستبشرون خيراً بالتوجهات الأخيرة المعلنة من قبل سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد ورغبته الجادة في تحقيق الاصلاحات.

وجوه جديدة

وبدوره، قال رئيس اتحاد سماسرة العقار عبدالعزيز الدغيشم ان حالة تفاؤل كبيرة تنتاب المواطنين من التشكيلة المعلنة بقيادة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، مشيراً الى ان التشكيلة شهدت الكثير من الوجوه الجديدة التي نأمل منها الخير خلال الفترة المقبلة.

وبين ان هناك اجواء تعاون وتفاؤل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي ستعزز حالة التعاون من اجل مصلحة المواطن والمواطنين على المدى البعيد.

وأشار الدغيشم ان التعاون سيتواصل بين اتحاد السماسرة ووزارة التجارة من اجل تطوير اداء السوق العقاري ومعالجة اي تحديات يواجهها.

ورأى الخبير الاقتصادي محمد رمضان ان النهج الاقتصادي للدولة يجب ان يكون واضحا وجليا في كالفة التشكيلات الحكومية، بعيدا عن المسميات الوزارية والاسماء في الحكومة، مؤكدا ان التوجهات الاقتصادية ركيزة اساسية لعمل الدولة في جميع المجالات لا سيما وان النجاح اقتصاديا يترتب عليه نجاح في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها.

وأوضح رمضان ان المطالب والقضايا الشعبوية دائما وابدا ما تتعارض مع الاصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدول كافة، ضاربا مثالا على ذلك بالقضاء على التضخم الذي يصيب دول العالم وعلى النقيض من ذلك نجد ان هناك بعض المطالبات الشعبوية باسقاط القروض.

وشدد على ضرورة تحديد الحكومة الأولويات الاقتصادية التي ستسير عليها الدولة وفقا للمعطيات العالمية والاقليمية، خصوصا فيما يحدث تلك الأيام من نزاعات وحروب تؤثر جديا على مفاصل اقتصاديات الدول، مؤكدا ضرورة تنفيذ تلك الرؤى بعيدا عن النفط كمورد رئيس للدخل ومحاولة ترتيب الأوليات الحالية والمستقبلية وفق خطة موضوعة سلفا.

ومن جانبة قال الخبيرالنفطي د. عبدالسميع بهبهاني ان الحالة الاقتصادية الحالية منتعشة حيث تشهد الميزانية نحو 27% فائضا وهو ما يعزز من التوجهات الاقتصادية التي ستتبعها الحكومة.

وأضاف د. بهبهاني ان الدولة لديها عدد كبير من المشاريع في القطاع النفطي التي تهدف لزيادة القدرة الانتاجية والوصول لمعدلات كبيرة في غضون السنوات المقبلة، مؤكدا ان تلك المشاريع تتمثل في مشاريع انتاج وغيرها للتكرير والبتروكيماويات.

وأوضح ان الكويت اصبحت مثالا يحتذى في عمليات التصنيع البترولي والتكرير حيث تهدف الخطط الموضوعة لبيع المشتقات البترولية المصنعة،بدلا من بيع النفط الخام، لافتا الى ان معدل الربحية في تلك الحالية يفوق 60 دولارا حيث يباع برميل النفط عقب التصنيع الى مشتقات بنحو 160 دولارا للبرميل.

