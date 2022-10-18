البورصة تستقبل الحكومة التوافقية.. باللون الأخضر

مال وأعمال

شهدت مؤشرات البورصة أمس ارتفاعاً جماعياً لأول مرة منذ ست جلسات حققت فيها تراجعات متواصلة، لتشهد القيمة السوقية صعوداً بنسبة 0.14 في المئة وبنحو 65 مليون دينار من 44.387 مليار دينار إلى 44.452 مليار دينار

ويرى الخبراء ان الاسهم الكويتية تمر بمرحلة انتظار وترقب وعزوف عن التداول مع حدوث هبوط حاد في السوق أخيراً، ووصول الأسهم إلى أسعار مغرية جدا مع اعلان التشكيلية الحكومية بالاضافة الى النتائج الجيدة للشركات ومعطيات اقتصادية داخلية قوية، في ظل الهبوط الحاد اسواق المال العالمية. وأشاروا إلى وجود إشارات وترقب وانتظار لعكس الاتجاه في المرحلة القادمة، متوقعاً أن تشهد الأسواق العالمية والسوق الكويتي الدخول في مسارات صاعدة على المدى القصير، خاصة مع انتهاء موسم الاجازات وتوقعات بضخ المزيد من السيولة خلال الفترة المقبلة واكدوا ان نتائج الشركات خلال الفترة الماضية اعطت صورة ايجابية مع نمو أرباح الشركات قيادية قوي جدا وإعلانات الشركات الجديدة تعطي إشارات قوية على النمو الفصلي مع بوادر أولية لدخول الأسواق إلى مسارات صاعدة قصيرة الأجل قد تتحول إلى طويلة الأجل مع عمليات جني أرباح.

وقد زادت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 46 مليون دينار وبنسبة 0.13 في المئة من 35.629 مليار دينار إلى 35.675 مليار دينار،كما ارتفعت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.2 في المئة وبقيمة 18 مليون دينار من 8.757 مليارات دينار إلى 8.775 مليارات دينار.

وصعد المؤشر العام بنسبة 0.14 في المئة وبـ 10.2 نقطة من 6938.05 نقطة إلى 6948.2 نقطة، وزاد السوق الأول بنسبة 0.13 في المئة وبنحو 10.1 نقاط من 7756.86 نقطة إلى 7767.04 نقطة.

وارتفع المؤشر الرئيس بنسبة 0.2 في المئة وبنحو 11 نقطة من 5227.3 نقطة إلى 5238.4 نقطة، كما زاد المؤشر الرئيسي 50 بنسبة 0.34 في المئة وبـ 18.4 نقطة من 5374.05 نقطة إلى 5392.4 نقطة.

وارتفعت سيولة الجلسة بنسبة 27.9 في المئة من 26.3 مليون دينار في جلسة الأحد إلى 33.6 مليون دينار، وانخفضت أحجام التداول بنسبة 15.8 في المئة من 120.6 مليون سهم إلى 101.5 مليون سهم، وبلغت الصفقات 7.4 ألف صفقة.

قطاعياً، شهدت الجلسة انخفاض 9 قطاعات في مقدمتها قطاع المواد الأساسية بـ 2.36 في المئة، بينما ارتفع قطاعا التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية بـ 2.56 في المئة، و1.13 في المئة على التوالي، فيما استقر قطاعان آخران.

