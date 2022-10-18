عموميتا «أبراج» و«الضيافة» توافقان على عقد الاندماج مع «العقارات المتحدة»

مال وأعمال

صادقت الجمعية العامة غير العادية لشركتي أبراج المتحدة القابضة والضيافة القابضة على مشروع عقد الاندماج عن طريق الضم مع شركة العقارات المتحدة، لتكون الأخيرة هي الدامجة.

وحسب بيان لبورصة، فقد أقرت عموميتا الشركتين على مشروع العقد وجميع ملحقاته بما في ذلك استشارة مستشار الاستثمار ومقوم الأصول ومعدل تبادل الأسهم، الذي يمثل المقابل الذي سيحصل عليه مساهمو شركة «أبراج» و«الضيافة» لخلاف الأسهم المملوكة من قبل شركات العقارات المتحدة.

وقد حدد التقرير معدل التبادل بـ0.64 سهماً جديداً في رأس مال شركة العقارات المتحدة مقابل كل سهم واحد في رأس مال «أبراج» من مجموع الأسهم القائمة لمساهمي «أبراج» البالغة 450 مليون سهم.

في حين أن المقابل الذي سيحصل عليه مساهمو شركة الضيافة بخلاف الأسهم المملوكة من قبل «العقارات المتحدة» هو 0.58 سهماً جديداً في رأس مال «العقارات» مقابل كل سهم في رأس مال «الضيافة» من مجموع الأسهم القائمة لمساهمي الأخيرة والبالغة 550 مليون سهم.

وأقرت العمومية على حل شركتي «الضيافة» و«أبراج» ونقل ذمتهما المالية عن طريق الضم (أصول وخصوم) بكل الأصول والحقوق والالتزامات إلى «العقارات»، ومن ثم انقضاء الشخصية الاعتبارية للشركتين المندمجتين بمجرد إتمام إجراءات الاندماج وشطبهما وإلغاء ترخيصهما من سجلات وزارة التجارة والصناعة.

