الليرة اللبنانية لأدنى مستوى تاريخي في السوق السوداء

مال وأعمال

سجّلت الليرة اللبنانية أدنى مستوياتها مقابل الدولار في السوق الموازية، في وقت تتعمق الأزمة السياسية في البلاد والتي تحول دون التوصل إلى أي إصلاحات قادرة على انتشاله من الانهيار الاقتصادي المزمن. لامس سعر الصرف عتبة 40000 ليرة مقابل الدولار، وفق تطبيقات وصرافين، في مستوى هو الأدنى منذ بدء الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ ثلاثة أعوام ويصنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم. منذ صيف العام 2019، خسرت الليرة قرابة 95% من قيمتها أمام الدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً عند 1507 ليرات. ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وتوقّف للمصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار. وتُعتبر الأزمة الاقتصادية المتمادية الأسوأ في تاريخ لبنان. مع عدم اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان. ولم تنجح السلطات بعد في تنفيذ إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزيف الحاصل.