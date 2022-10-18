الخرافي: 2.362 مليار دولار التبادل التجاري بين الكويت والهند

مال وأعمال

استقبلت غرفة تجارة وصناعة الكويت وفداً اقتصادياً هندياً برئاسة باريش ميتا – رئيس الإقليم الغربي باتحاد منظمات التصدير الهندية، حيث ضم الوفد (25) عضواً يمثلون عدداً من الشركات الهندية العاملة في مجالات متعددة منها المواد الغذائية، الملابس، الأقمشة بأنواعها، معدات المطبخ، أنابيب المياه، آلات التغليف، الأسمدة، الأعلاف، قطع الغيار، إدارة المصانع، الحديد والصلب، البخور والعطور، وحضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلي سفارة جمهورية الهند لدى دولة الكويت، بالإضافة إلى منتسبي الغرفة من الشركات الكويتية المهتمة.

في الكلمة الترحيبية أشار طلال جاسم الخرافي عضو مجلس إدارة الغرفة إلى تاريخ العلاقة الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين، معرباً عن أمله في أن يسهم هذا اللقاء في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك من خلال الاطلاع على الفرص المتاحة في شتى القطاعات الحيوية، وأشار أن الهند تحتل المرتبة الرابعة كأفضل شريك تجاري مع الكويت، وقد بلغ إجمالي قيمة التبادل التجاري بين البلدين 2.362 مليار دولار عام 2021، حيث أكد على حرص الغرفة ببذل كافة الجهود وتسخير إمكانياتها لتحقيق المزيد من التقدم في العلاقات الاستثمارية الثنائية.

من جانبه عبّر رئيس الوفد الهندي ميتا عن خالص شكره للغرفة على حسن الاستقبال والدعم المستمر الذي تقدمه من أجل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وأضاف بأن اتحاد منظمات التصدير الهندية يسعى دائماً لتحقيق أعلى مستويات التبادل التجاري وتوفير التسهيلات اللازمة للمستوردين، مؤكداً على أن هذا الوفد المتنوع في أنشطته التجارية، هو أحد الوسائل الفاعلة لزيادة التبادل التجاري والفرص الاستثمارية بين الكويت والهند.

بدورهم قام أعضاء الوفد الهندي بعرض ما لديهم من إمكانيات وفرص التعاون لنظرائهم من الجانب الكويتي، معربين عن استعدادهم لعقد الشراكات التجارية والاستثمارية طويلة الأمد.

في نهاية اللقاء أعرب ميتا عن عميق شكره لغرفة تجارة وصناعة الكويت على حسن التنظيم والحفاوة التي تلقاها هو وأعضاء الوفد الزائر خلال هذا اللقاء.

