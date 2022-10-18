«برقان» شارك في حفل استقبال «اتحاد المصارف» بواشنطن

مال وأعمال

شارك بنك برقان مؤخراً في حفل استقبال اتحاد مصارف الكويت في العاصمة الأمريكية واشنطن، والذي أقيم احتفالاً بمرور 80 عاماً على العمل المصرفي في الكويت. وتم تنظيم حفل الاستقبال على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2022، وأقيم تحت رعاية وزير المالية عبد الوهاب م الراشد، و محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون.

وترأس وفد بنك برقان في هذه الفعالية عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في البنك على رأسهم محمد الزنكي، رئيس العمليات المصرفية للشركات – مساعد مدير عام المجموعة المصرفية للشركات، عبد الله معرفي، رئيس مدراء الخزينة، دلال الصانع، رئيس أسواق رأسمال الدين، وقتيبة الربعي، رئيس العلاقات والاتصالات. كما شارك في حفل الاستقبال مدعوون رفيعو المستوى -على رأسهم وفد الكويت- في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وسفير الكويت في واشنطن، جاسم محمد البديوي، وغيرهم من صناع القرار في القطاع المصرفي الكويتي. وتم خلال الأمسية بشكل رئيسي استعراض التاريخ العريق المليء بالإنجازات للقطاع المصرفي في الكويت منذ التأسيس، وقد أتاح الحفل فرصة مثالية للاعبين الرئيسيين وصناع القرار من داخل القطاع لمناقشة مستقبل العمل المصرفي على مستوى الدولة في ظل التطورات والمتغيرات المتسارعة.

وفي تعليق على مشاركة بنك برقان في حفل استقبال اتحاد مصارف الكويت، قال قتيبة الربعي، رئيس العلاقات والاتصالات في بنك برقان: «نحن نسعى في برقان كمؤسسة وطنية مالية رائدة إلى أن نساهم دائماً بفاعلية في أنشطة القطاع المصرفي الكويتي، ولذلك نحرص دائماً على أن نكون طرفاً محورياً في الفعاليات المصرفية البارزة التي تسعى إلى خلق حوارات أكثر إيجابية، ودفع عجلة الأعمال والتطور، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالتطوير الاقتصادي والنمو».

وأضاف أيضاً: «من المهم جدا بالنسبة لنا كقادة مصرفيين أن نلتقي جميعاً، ونجتمع بممثلين من كبار المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد والبنك الدولي، لمعالجة القضايا والتطرق إلى الفرص والتحديات التي تواجه البنوك وعالم الخدمات المصرفية، كما أن التغيّرات السريعة وتزايد متطلبات السوق تجعلنا بحاجة إلى السعي المستمر للابتكار والتطوير في خدماتنا المصرفية».

