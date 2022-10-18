«الأهلي» اختتم مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليِّين

مال وأعمال

شارك وفد إداري رفيع المستوى من البنك الأهلي الكويتي في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجلس محافظي البنك الدولي، الذي عقد جلساته بواشنطن العاصمة في الفترة من 10 إلى 16 الحالي.

وقد جمع الحدث العالمي البارز عدداً من محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، والبرلمانيين، ورؤساء البنوك، وممثلي القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين تحت سقف واحد لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك المشهد الاقتصادي، ومساعي القضاء على الفقر، والتنمية الاقتصادية، وتقديم المساعدات المالية.

ممثلاً عن البنك الأهلي الكويتي، قام الوفد الإداري بالمشاركة في حلقات نقاشية تناولت العديد من القضايا الإقليمية والعالمية، بما في ذلك الجغرافيا السياسية، والأمن السيبراني، والأوضاع الاقتصادية المتغيرة، وارتفاع معدلات التضخم، وأزمة الطاقة، والتغيرات التي تشهدها السياسات النقدية والمالية، وارتفاع أسعار الفائدة، وانحسار العولمة، وخطط البنوك في مجال الرقمنة. وقد ضم الحدث العديد من الندوات، والعروض التقديمية، والمؤتمرات الصحافية، وفعاليات أخرى تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي.

وتعليقًا على المشاركة، قال البنك الأهلي الكويتي: «يسرنا المشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجلس محافظي مجموعة البنك الدولي من خلال وفد رفيع المستوى.

وشهدت الاجتماعات مشاركة قادة من جميع أنحاء العالم، لمناقشة سبل تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي على مستوى العالم، والتعبير عن آرائهم حول السياسات المتبعة، وأساليب وطرق المساهمة في بناء اقتصادات قوية وفي بقائها واستمرارها».

تمكن الوفد الممثل للبنك من عقد لقاءات مع عدد كبير من قادة وممثلي البنوك التجارية والاستثمارية الإقليمية والعالمية لمناقشة المصالح المشتركة وسبل التعاون، كما التقى الفريق التنفيذي بالعديد من محافظي البنوك المركزية والمدراء التنفيذيين الإقليميين. يسر البنك الأهلي الكويتي أن يتقدم بجزيل الشكر للسفير جاسم البديوي وسفارة دولة الكويت في واشنطن العاصمة وبنك الكويت المركزي، واتحاد مصارف الكويت على كل ما بذلوه من جهود خلال هذه الاجتماعات.

