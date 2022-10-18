«المركز».. أفضل مدير أصول عقاري

مال وأعمال

حصل «المركز» على جائزة «أفضل مدير أصول عقاري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» لعام 2021 من مجلة جلوبال إنفستور «Global Investor»، نظير تميّزه في إدارة الأصول والصناديق والثروات، وخدماته الأخرى كذلك.

كما تُجَسِّد الجائزة تميّز «المركز» في خدمة المؤسسات والأفراد المتطلعين للاستفادة من الإمكانات الكاملة للاستثمار في فئات الأصول العقارية بالمنطقة، وفق أعلى معايير القطاع، وتحت إشراف بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال وبورصة الكويت.

ويتمتع «المركز» بأكثر من 30 عاماً من الخبرة في القطاع العقاري، و20 عاماً من الخبرة في إدارة الأصول العقارية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما يدير «المركز» مجموعة من الاستثمارات العقارية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم، ومنها المحفظة الوطنية العقارية بقيمة تصل إلى 250 مليون دينار، و75 مليون دينار لصندوق المركز العقاري (حتى سبتمبر 2022)، وصندوق المركز للعقار الخليجي (صندوق طرح خاص) والعديد من العقارات المدرة للدخل بجميع أنحاء الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، التي تتضمن محافظ مصممة خصيصاً حسب الطلب.

