الغيص: خفض إنتاج النفط «فني» لا علاقة له بالسياسة

مال وأعمال

أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص أن قرار خفض الإنتاج جاء بعد الاطلاع على الأداء الاقتصادي ولا علاقة له بالسياسة.

وكشف الغيص في مؤتمر صحافي عقب مباحثاته مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون وقبلها مع وزير الطاقة محمد عرقاب عن أن «الدراسة التي تم إعدادها أشارت إلى أن سنة 2023 ستشهد تراجعا في الطلب على النفط وبالتالي كان ينبغي اتخاذ قرار استباقي يقضي بخفض الإنتاج والذي اتخذ بالإجماع».

وأوضح أن «منظمة (أوبك) لا تستهدف الأسعار من خلال آخر قراراتها وخير دليل أنه عقب قرار اتفاقية 5 أكتوبر انخفضت الأسعار مقارنة بما كانت عليه سابقا» مضيفا أن «المنظمة تسعى للحفاظ على توازن العرض والطلب».

وقال إن «قرار خفض مليوني برميل ليس بالجديد وقرارات (أوبك) يتم اتخاذها بالإجماع لأن المنظمة تهدف لضمان أمن الطاقة للأجيال المستقبلية ولذلك يجب أن تكون هناك بيئة تسمح بضمان مستقبل الطاقة للأجيال القادمة».

وأكد الغيص أن «قرارات (أوبك) بحثية فنية وليس لها أي علاقة بالسياسة» كما أشاد «بالدور المحوري الذي تقوم به الجزائر في المنظمة» كاشفا عن «تسجيل انضمام أعضاء جدد لمنظمة (أوبك)» مؤكدا أنه «لا يمكن الكشف عن أسمائهم في الوقت الحالي».

يذكر أن الأمين العام لمنظمة (أوبك) هيثم الغيص وصل في وقت سابق إلى الجزائر على رأس وفد بارز في زيارة عمل تدوم ثلاثة أيام حيث التقى في مستهلها كلا من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون ووزير الطاقة محمد عرقاب وبحث معهما تطورات سوق النفط الدولي.

