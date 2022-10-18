«الكويتية» راعٍ بلاتيني بمعرض الفرص الوظيفية في «الأسترالية»

مال وأعمال

اختتمت شركة الخطوط الجوية الكويتية مشاركتها في معرض الفرص الوظيفية المقام في الكلية الاسترالية، كراعٍ بلاتيني خلال الفترة من 16- 17 اكتوبر 2022، حيث قامت الشركة من خلال جناحها الخاص باستقبال الطلبة الراغبين في البحث عن فرص وظيفية جديدة في الخطوط الجوية الكويتية وقدمت شرحاً مفصلاً عن آلية وطريقة التقديم على الوظائف لدى الشرك، هذا وقد زار عدد كبير من الطلاب وحديثي التخرج جناح «الكويتية» وتم الرد على جميع اسئلتهم واستفساراتهم بشأن التوظيف.

وبهذا الصدد، قال مدير دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في الشركة خالد البستان: «يسر الخطوط الجوية الكويتية أن تشارك راعياً بلاتينياً لأحد أهم المعارض الذي يقام بشكل دوري لتفتح المجال للخرجيين ليكونوا أحد منتسبي الطائر الازرق، حيث ان مشاركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم تأتي في إطار حرصها على استقطاب المواهب الشبابية من الخريجين الجدد وتشجيعهم على الانخراط في سوق العمل، إذ ان الشركة دائماً ما تضع تركيزها على دعم الشباب وتأهيلهم وتدريبهم ليصبحوا عناصر فاعلة ومساهمة في المجتمع».

وذكر البستان قائلاً: «تولي الخطوط الجوية الكويتية أهمية كبرى في تسخير جهودها لإضافة عناصر متميزة يكملون مسيرة الطائر الازرق نحو الارتقاء الى آفاق رحبة وبما يسهم في تطوير الاداء العام بما يعود على المصلحة العامة لبلادنا الحبيبة الكويت ولتدعيم صفوف الناقل الوطني بما يتواكب مع خططه المستقبلية في تحسين وتطوير الانتاجية والمنظومة بالكامل».

من جانبها، عبّرت مديرة استقطاب المواهب في الخطوط الجوية الكويتية آلاء الياقوت عن سعادتها لمشاركة الشركة في هذا الحدث، لافتة إلى أن الخطوط الجوية الكويتية تبحث عن الشباب والشابات الذين يمتلكون الطموح والدافع وأصحاب المبادرة للانضمام إلى أسرة الطائر الازرق، كما تسعى إلى استقطاب مجموعة متميّزة من الشباب والشابات الذين نأمل بأن يكونوا قيمة مضافة للناقل الوطني لدولة الكويت.

وبينت الياقوت أن الخطوط الجوية الكويتية تستهدف من هذا المعرض التخصصات في علم الطيران والهندسة وإدارة الاعمال، مشيرة إلى أن جناح الشركة لاقى اقبالاً واسعاً واستحساناً من قبل الطلبة والخريجين الجدد الذين بدأوا بالفعل بالبحث عن وظائف وعبّروا من جانبهم عن حماسهم للانضمام إلى الخطوط الجوية الكويتية.

