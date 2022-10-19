لنجعل من الـ «18/10/2022م» تاريخاً فارقاً!

الاخيرة

نرجو أن يكون افتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السابع عشر يوماً تاريخيّاً فارقاً في تاريخ الكويت الحديث، أي يصبح يوماً يفصل بين مسار العرقلة أو الإنجاز، التعارك أو التعاون، التعلم من أخطاء الماضي أو تكرارها، تقديم المصلحة الشخصية وروح الانتقام أو مصلحة الكويت وشعبها، خاصة ونحن نعيش السنوات الأخيرة للاعتماد على مداخيل النفط، وقد شغلتنا الخلافات غير المبررة - دون جميع الجيران- عن خلق بدائل للنفط عبر حوالي 70 عاماً.

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إذا كانت القيادة السياسية - والشعب جميعاً معها - قد حرَّمت وحاربت المال السياسي المستخدم لشراء صوت «الناخب» في الانتخابات التشريعية التي جرت أخيراً، فمن باب أولى أن يتم تحريم وتجريم - بشكل أشد وأقسى - استخدام المال السياسي لشراء ذمم وضمائر «النائب» حتَّى لا نرجع إلى المقولة الخالدة «في برلمان الكويت - دون برلمانات العالم - السؤال بثمن، والاستجواب بثمن، وطرح الثقة بأثمان»،، فما أحرق لبنان والعراق وليبيا والصومال وفلسطين واليمن.. إلخ، إلا أنَّ نوابهم وسياسيّيهم ولاؤهم ليس لوطنهم بل لمن يدفع!

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آخر محطة:

نرجو أن يكون تاريخ الـ «18/10/2022م» هو تاريخ تحرك طائرة الوطن الرابضة بالمطار منذ عقود طوال، فما كنا نراه هو محركات يعمل نصفها بأقصى جهده لتحريك الطائرة للأمام ويعمل نصف محركاتها الآخر بكامل طاقته في الاتجاه المعاكس، لذا بقيت طائرة الوطن رابضة بالمطار دون تحرك رغم وفرة الضجيج والطاقات والأموال المهدرة.

هذه المرة نحتاج إلى رصِّ الصفوف وتوجيه جهد جميع المحركات بالاتجاه الصحيح كي نُحلِّق محاولين فقط اللحاق بطائرات الأشقاء الخليجيِّين التي أقلعت قبلنا وبعقود طوال متجهة نحو... المستقبل المشرق!

