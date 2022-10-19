السعدون رئيساً «مُزكى» والمطير نائبه

الأولى

في يوم المجلس سيد قراراته زكى مجلس الامة النائب احمد السعدون رئيسا في اولى جلسات الفصل التشريعي السابع عشر، فيما انتخب النواب في اقتراع سري النائب محمد المطير نائباً للرئيس بـ 25 صوتا بعد جولة ثانية تنافس فيها مع النائب د. حسن جوهر الذي نال 20 صوتا.

وفي حدث تاريخي غير مسبوق لم تشارك الحكومة في انتخابات مناصب المجلس ولجانه البرلمانية اذ غادر أعضاؤها القاعة قبيل النظر في بنود انتخاب رئيس المجلس ونائبه وأمين السر والمراقب وكذلك أعضاء اللجان البرلمانية، وذلك في استجابة لما جاء في الخطاب السامي لن تقف مع طرف ضد طرف ليكون المجلس سيد قراراته.

وفي هذا الصدد أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني عمار العجمي ان هذا الخيار من الحكومة اتى تفعيلا لحق الأمة في اختيار رئيس مجلس الأمة بشفافية وعدالة.

وقال إنه بناء على توجيهات القيادة السياسية والنطق السامي وتفعيلا لحق الأمة في اختيار رئيس مجلس الأمة بشفافية وعدالة فإن الحكومة تعلن مغادرة القاعة.

وواصل المجلس تشكيل مناصبه حيث انتخب النائب أسامة الشاهين أمينا للسر، بعد حصوله على 25 صوتاً، مقابل 20 لمنافسه ماجد المطيري، فيما زكى المجلس النائب الدكتور عبدالكريم الكندري لمنصب المراقب بعد تنازل النائب الدكتور محمد الحويلة.