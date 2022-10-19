الأربعاء 19 أكتوبر 2022 ,24 ربيع الأول 1444
رقم العدد:
4329
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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وطن النهار
وطن النهار
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مال وأعمال
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كلُّ الشعارات والوعود تسقط... مع أول عدم محاسبة لمتجاوز !
تائه
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