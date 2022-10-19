بالتزكية.. السعدون رئيساً لمجلس الأمة

وطن النهار

أدى النواب والوزراء اليمين الدستورية في بداية اعمال الجلسة الاولى بعد انتهاء جلسة افتتاح الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، ثم نظر المجلس في بنود جدول الأعمال وهي انتخاب رئيس المجلس ونائب الرئيس وأمين السر والمراقب وأعضاء اللجان والمراسيم بقوانين التي صدرت في فترة حل المجلس وصادق عليها.

وتلا الأمين العام لمجلس الأمة عادل اللوغاني أسماء الوزراء والنواب الحاضرين والمعتذرين، إيذاناً ببدء الجلسة الأولى، ثم الوثائق الخاصة بتشكيل الوزارة في البند الاول من الجلسة، وأتت حيثيات الجلسة وفق السياق التالي بعد قسم الاعضاء: الوزير عمار العجمي: بناء على توجيهات القيادة السياسية وتنفيذا للامر السامي وتنفيذا لاختيار الامة ممثليها فان الحكومة تعلن مغادرتها للقاعة ولن تشارك في التصويت.

الرئيس مرزوق الحبيني: رجاء بالنسبة للجمهور التزام الهدوء حتى نستطيع اكمال جلستنا بالطريقة الصحيحة شاكرين مشاعركم ووطنيتكم ولكن الجلسة لها اصول واجب احترامها، والبند التالي انتخاب رئيس المجلس وانا لدي ورقة تحمل اقتراحين، احدهما يقع في حدود صلاحياتي كرئيس سن واقتراح يتعلق بوقت لاحق، وارجو ممن يرغب بترشيح نفسه ان يتقدم، ولم يتقدم احد سوى الاخ احمد السعدون وبذلك يزكى رئيسا للمجلس وليتفضل باستلام الرئاسة على المنصة، ونهنئ الاخ احمد عبدالعزيز السعدون.

مرحلة إنجاز

السعدون: بسم الله الرحمن الرحيم لا يسعني في هذه اللحظة الا ان اسجل خالص التقدير ونأمل ان تكون المرحلة المقبلة مرحلة انجاز بين السلطتين، ولنبدأ الان باستكمال اعمال المجلس.

وانتقل المجلس الى بند انتخاب نائب الرئيس، حيث ترشح د. حسن جوهر ومحمد المطير وعيسى الكندري، لم يبقَ في القاعة من الوزراء سوى عمار العجمي.

السعدون: هل في احد غيرهم، اذا ما في احد، ينادى على الاسماء..

عيسى الكندري: نظراً للتصوير من قبل النواب في انتخابات نائب رئيس مجلس الأمة ومخالفة اللائحة أعلن انسحابي من انتخابات نائب الرئيس، ومابي احد يصوت لي.

السعدون : كان يفترض ان يتم ذلك قبل التصويت وليس اثناء التصويت، ما يجوز التصوير فالانتخابات سرية.

التزام النواب بعدم تصوير ورقة التصويت بعد تنبيه الرئيس السعدون لهم.

عاشور: يجب ان تعاد الانتخابات على شخصين بعد طلب عيسى الكندري الانسحاب.

الوزير عمار العجمي امتنع عن التصويت بعد النداء باسمه.

نتيجة التصويت للجولة الاولى (48 حضور، 46 ادلى بصوته، 2 لم يشارك التصويت ). (المطير 22، جوهر 17، الكندري 6، ورقة بيضاء 1، لم يدل بصوته 2 )، الاغلبية المطلوبة للحسم 25 صوتا.

السعدون: لم يحقق التصويت اغلبية لاي عضو، سنعيد التصويت ولكن لا يجوز التصوير للورق، من يصور ستكون ورقته باطلة.

النائب عيسى الكندري امتنع عن التصويت بعد النداء باسمه في الجولة الثانية.

الجولة الثانية للتصويت على نائب الرئيس (عدد الحضور 48، عدد الاوراق بالصندوق 46، لم يشارك بالتصويت 2، ورقة بيضاء 1، المطير 25، جوهر 20).

المطير: اشكر الشعب الكويتي على الثقة التي اوصلت هذه الكوكبة من الاعضاء والشكر للقيادة السياسية التي استمعت لنبض الشارع والشكر موصول لابطال الاعتصام والجلوس على مقاعد الوزراء وابطال المنصة، وهذه رسالة على ان من كانوا بالمنصة اصبحوا بالمنصة، والدستور انتهك في اخر عشر سنوات.

إرادة الأمة

حسن جوهر: بداية نبارك تزكية الرئيس احمد السعدون لرئاسة المجلس، وان لم يحالفني الحظ بالمشاركة في قيادة هذا المجلس، ولكن دوري سيبقى بنفس الحماس للدفاع عن ارادة الامة والانتصار للدستور، ونتمنى ان يكون عهد الحكومة الجديدة عملا وانجازا، واليوم نستخدم التنمية والمشاريع والانجاز لتحقيق التطور لبلدنا وشعبنا كما استخدمنا المساءلة والمحاسبة لمكافحة الفساد.

عيسى الكندري: سبب انسحابي من انتخاب نائب الرئيس هو لمخالفة المادة 35 من اللائحة التي تنص على ان الاقتراع يكون سريا عكس ما قام احد النواب من تصوير ورقته، وانا اشكر الرئاسة على رفض التصوير وافشاء السرية، وهناك العديد من النواب قاموا بمخالفة الدستور واللائحة والاخ محمد المطير تكلم عن الدستور، وفي الوقت النواب يصورون اوراقهم بالمخالفة للدستور.

الرئيس احمد السعدون : اي ملاحظة مرحب بها ويجب ان تقال لما فيه تصويب، ولكن لا املك ان اتخذ القرار وتم التصويت التالي بدون التصوير، انت طلبت ان اتخذ قرارا وتم اتخاذ القرار ببطلان ورقة من يقوم بالتصوير.

وانتقل المجلس الى بند انتخاب امين السر، حيث ترشح كل من اسامة الشاهين وماجد المطيري (الحضور 48، عدد اوراق المشاركين بالتصويت 47، لم يشارك بالتصويت 1، ورقة بيضاء 2، ماجد المطيري: 20، اسامة الشاهين: 25).

اسامة الشاهين: شكرا الاخوة الكرام على ثقتهم الكبيرة والكريمة، وللجميع دوما الزمالة.

وسأظل منحازا للدستور مع الشعب لخدمة الوطن من اي موقع، واشكر المنافسة الرياضية من الاخ ماجد المطيري.

وانتقل المجلس الى بند انتخاب مراقب مجلس الامة، حيث نالها الدكتور عبدالكريم الكندري، بعد تنازل الدكتور محمد الحويلة له، وبالتالي نالها بالتزكية.

السعدون؛ كلمة تأبين فالكويت فقدت احد ابرز رجالاتها المخلصين الوزير والنائب السابق عبدالرحمن خالد الغنيم، ونتقدم بصادق العزاء وخالص المواساة لاسرة الفقيد ونسأل المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته.

وانتقل المجلس الى انتخاب اعضاء لجنة اعداد مشروع الجواب على الخطاب الاميري، حيث ترشح لها كل من النواب اسامة الشاهين، ثامر السويط، مبارك الحجرف، فارس العتيبي، حمد العبيد، ونالوا عضويتها بالتزكية.

حمدان العازمي: تفاجأنا في الجلسة الماضية ان تلفزيون المجلس وجريدة الدستور لم تنشر وتغطي الجلسة الماضية، وسمعنا ان هناك تعليمات بعدم تغطية الجلسة، فلا يجوز.

السعدون: انت لست في جدول الاعمال، خلاص أرجوك ننهي هذا الموضوع.

وانتقل المجلس الى انتخاب اعضاء لجنة العرائض والشكاوى، حيث ترشح لها النواب مبارك الطشة، حمدان العازمي، فلاح الهاجري، يوسف البذالي، هاني شمس، ونالوا عضويتها بالتزكية.

وزكى المجلس لعضوية لجنة الداخلية والدفاع كلا من النواب خالد الطمار، خالد العتيبي، شعيب شعبان، محمد المهان، حامد البذالي.

وشكل المجلس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالتزكية من النواب: صالح عاشور، حامد البذالي، عبدالله الانبعي، عبدالوهاب العيسى، شعيب المويزري، عبدالله العنزي، ماجد المطيري.

وشكل كذلك لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالتزكية: من النواب: سعود العصفور، عبدالكريم الكندري، مهند الساير، مبارك الطشة، اسامة الشاهين، عبدالله الانبعي، اسامة الزيد.

وشكل أيضا لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد بالتزكية: وهم النواب: خليل ابل، فلاح الهاجري، حمد المطر، محمد الحويلة، عالية الخالد، وذلك بعد انسحاب مهلهل المضف.

وكذلك شكل لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بالتزكية من النواب: فارس العتيبي، هاني شمس، صيفي الصيفي، خليل الصالح، اسامة الشاهين، وذلك بعد انسحاب سعد الخنفور.

وشكل المجلس لجنة الشؤون الخارجية بالتزكية من النواب: مرزوق الحبيني، عبدالكريم الكندري، عبدالله المضف، عبدالعزيز الصقعبي، يوسف البذالي وشكل المجلس لجنة المرافق العامة بالتزكية: فيصل الكندري، مبارك الحجرف، محمد المهان، ماجد المطيري، عيسى الكندري، خالد الطمار، محمد الحويلة.

وكذلك لجنة الميزانيات والحساب الختامي بالتزكية من النواب: اسامة الزيد، سعود العصفور، عادل الدمخي، حمد المطر، فارس العتيبي، حمدان العازمي، حمد العبيد ولجنة حماية الاموال العامة بالتزكية: مهلهل المضف، ثامر السويط، خالد العتيبي، جنان بوشهري، شعيب المويزري.

وشكل المجلس لجنة الاولويات بالتزكية من النواب: عبدالله فهاد، حمد المدلج، احمد لاري، على ان يضاف لهم رئيسا لجنتي المالية والتشريعية.

وانتقل الامين العام الى تلاوة كشف المراسيم الصادرة في وقت حل المجلس.

الرئيس السعدون: المرسومان 5، 6 لسنة 2022 احلتهما للجنة الداخلية والدفاع لابداء رأيها بتقرير . وترفع الجلسة لصلاة العصر.

