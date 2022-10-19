«الداخلية»: حلول عملية وعلمية للازدحام المروري

وطن النهار

أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس الحرص على تضافر الجهود لوضع حلول عملية وعلمية وترسيخ قنوات التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات للحد من الاختناقات المرورية.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان ان ذلك جاء خلال ترؤس وكيل «الداخلية» رئيس المجلس الأعلى للمرور اجتماعا للمجلس بحضور نائب رئيس المجلس وكيل وزارة الأشغال العامة بالتكليف المهندس محمد بن نخي ووكيل وزارة الإعلام بالإنابة سعود الخالدي ومدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي وعدد من الجهات المعنية. وبحث الاجتماع توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح ومتابعته للأزمة المرورية من خلال الجولات الميدانية التنفيذية لبعض المناطق التي عانت اختناقات مرورية مع بداية العام الدراسي وما تم تنفيذه بالتعاون والتنسيق مع بعض الجهات والوزارات المعنية.

وناقش المجتمعون تطبيق القانون على المخالفين للحد من المخالفات المرورية الجسيمة والتي تمثل خطرا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

واستعرض الاجتماع السياسات العامة والخطط المرورية والاقتراحات التي تدفع باتجاه الحد من الازدحام المروري على الطرق الرئيسية والفرعية كافة وفي محيط المدارس والجامعات.

كما ناقش الوضع المروري الحالي ووجهات النظر الخاصة بكل جهة حسب تخصصها بهدف الوصول إلى حلول سريعة تساهم في تسهيل الحركة المرورية ووضع عدد من التوصيات.

وفي ختام الاجتماع أكد وكيل وزارة الداخلية أنه سيتم عرض نتائج الدراسات والاقتراحات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع وما تم التوصل إليه من توصيات وقرارات لرفعها إلى وزير الداخلية.

