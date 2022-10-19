السفارة الأميركية نظَّمت ملتقى «الصحة العقليّة»

وطن النهار

نظمت السفارة الأميركية اول من امس ملتقى للاحتفال ببناء الوعي بالصحة العقلية، حيث تحدث علماء النفس الأميركيون، إلى الشباب والطلاب وأولياء الأمور حول طرق الحفاظ على الصحة العقلية وتعزيز الرعاية الذاتية أثناء التحديات.

وقدمت مستشارة الشؤون العامة كريستي واتكينز الخبراء وفتحت باب الأسئلة حيث حضر حوالي 30 شخصًا شاركوا بأفكارهم حول التعامل مع ضغوطات الحياة.

وأجاب الدكتور سكل والدكتور سيس على أسئلة الطلاب وأولياء الأمور الذين أرادوا معرفة المزيد حول طرق التعامل مع البيئات الأكاديمية الجديدة وكيفية الاستعداد لتجربة جامعية أكثر إرضاءً.

وسأل متابعو السفارة على وسائل التواصل عن أهم النصائح ليكون المرء أكثر تفاؤلاً وثباتًا، وكيفية التعامل مع المحن غير المتوقعة.

يذكر ان الدكتور سيس والدكتور سكل يزوران الكويت في الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر، كجزء من جهود السفارة الأميركية لرفع مستوى الوعي حول الصحة العقلية، وخاصة في قطاع التعليم العالي.

وخلال زيارتهما، سيلتقون الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمرشدين الطلابيين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى الأخصائيين الاجتماعيين في القطاع الحكومي لمناقشة استراتيجيات النجاح الأكاديمي والإبداع في المدارس الحكومية، وسبل تقديم خدمات فعالة للطلاب الباحثين عن دعم الصحة النفسية في الكليات والجامعات.

