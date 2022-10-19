القعود: التقديم للبعثات من حملة الدبلوم لخريجي التطبيقي

وطن النهار

أعلن مدير إدارة البعثات والعلاقات الثقافية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أ. جاسم القعود عن فتح باب التقديم لخطة البعثات الطلابية 2022/2023 لحملة الدبلوم من خريجي كليات ومعاهد الهيئة المتفوقين للعام الدراسي والتدريبي 2021/2022، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 18/10/2022 وحتى يوم السبت الموافق 5/11/2022 عبر الموقع الرسمي للهيئة. مضيفاً أن التقديم لهذه الخطة سيكون لخريجي كلية الدراسات التكنولوجية، كلية الدراسات التجارية (قانون، حاسب آلي)، كلية العلوم الصحية، كلية التمريض، المعهد العالي للطاقة، المعهد العالي للاتصالات والملاحة، المعهد الإنشائي (مساح أراضي، مراقب مباني، رسام هندسي).

