الخالدي لـ «النهار»: لجنة لدعم بزنس المرأة وتمكينها اقتصادياً ومالياً

Sunday النهار

دعت اختصاصي الصحة النفسية وسيدة الأعمال لولوة الخالدي إلى تخصيص لجنة دعم للمبادرات أصحاب الأعمال، هدفها معالجة نقص الخبرات البسيطة لديهن والعمل في الوقت نفسه على تطوير قدرات أصحاب الأعمال. ولفتت الخالدي في حوار أجرته معها «النهار» أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت يواجه تحديات صعبة جداً ورغم المحاولات الحكوميه لدعم هذا القطاع، الا ان هذه الصعوبات لا تزال بحجم كبير ويعرقل تطور هذا القطاع. وبينت أن من بين الحلول المطلوبة العمل على خلق بيئة حاضنة أكثر تطوراً لدعم مشاريع الشباب وبالمقابل يحتاج الشباب لزيادة وعيهم بالفرص التجارية المتوافرة في السوق المحلي والاقليمي، كما أن الأمر يزداد صعوبه عندما تكون صاحبه هذا المشروع « سيدة» حيث لا تزال النظرة قاصرة ولا تتساوى مع الرجل. واشارت إلى أن المرأة بحاجة لمزيد من المعرفة والتطوير المهاري والفني للمبادرات التي لا تزال جهودها خجولة. وقالت : هناك الكثير من الاهتمام الحكومي في الكويت ودول الخليج لتمكين المرأة في الكويت، كما أن هناك اهتماماً من دول الخليج لتمكين المرأة في مجال العمل الحر، إلا أن الإجراءات على أرض الواقع تختلف. ففي الكويت تسير الأمور ببطء وروتين أما في بعض دول الخليج الاخرى فنرى الامور اكثر سرعة وواقعية وتعاطياً مع احتياجات صاحبات الاعمال الصغيرة والمتوسطة بشكل اكثر فاعلية. وفيما يلي التفاصيل:

? بداية ما هو مجال البزنس الذي تعملين فيه؟

? مشروعي عبارة عن مكتب استشارات نفسية واجتماعية لطرح المشكلات النفسية والاجتماعية ومساعدة الأفراد ووضع الخطط والحلول لحل هذه المشكلات Mind Up with Lulu ، وشعارنا في المكتب هو الإنسان أولا. ومشروعي يأتي لإيماني أن أجمل مايعيشه الإنسان هو خدمة الإنسان وكم من مرهق وكم من مرهقه ارهقهم التعب من مجريات الحياة واليوم المجتمع محتاج لمثل المبادرات النفسية لاحتضان من كان محتاجا لدعم النفسي.

? ما هي التحديات التي تواجه المرأة في مجال البزنس وتحديداً المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالكويت؟

? يواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت تحديات صعبة جداً ورغم المحاولات الحكوميه لدعم هذا القطاع، الا ان هذه الصعوبات لا تزال بحجم كبير وتعرقل تطور هذا القطاع.

? ما أنواع تلك التحديات من وجهة نظرك؟

? هنالك تحديات القوانين المنظمة لقطاع المشروعات الصغيرة وعدم توافر الدعم الكافي او الحماية القانونية للمبادرين وأصحاب المشروعات الصغيرة.

? ما الحلول المطلوبة لعمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟

? المبادرون أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحاجه لخلق بيئة حاضنة أكثر تطوراً لدعم مشاريع الشباب وبالمقابل يحتاج الشباب لزيادة وعيهم بالفرص التجارية المتوافرة في السوق المحلي والاقليمي، كما أن الأمر يزداد صعوبه عندما تكون صاحبة هذا المشروع « سيدة» حيث لا تزال النظرة قاصرة ولا تتساوى مع الرجل.

? هل تعتقدين أن المرأة الكويتية اخذت حقها في مجال العمل الحر؟

? كل من يعيش ويتعامل في مجال الاعمال الحرة في الكويت، يرى نماذج جميلة جداً من الشابات الطموحات من صاحبات الأعمال، لكن للاسف فرص التعاون مع قطاع الأعمال وخاصة المشاريع والممارسات والمناقصات الحكوميه يرى نسبة قليلة جدا من هذه المشاريع تحصل عليها سيدات اعمال كويتيات ولا اعلم سببا واضحا لهذه النسبة الضئيلة.

? ما الذي تحتاجه المرأة لدعم جهودها في مجال البزنس؟

? تحتاج المرأة الكثير، فعلي سبيل المثال لا الحصر، تحتاج المرأة إلى مزيد من المعرفة والتطوير المهاري والفني للمبادرات التي لا تزال جهودها خجولة، كما ان تخصيص لجنة أو فكرة دعم صاحبات الاعمال المبادرات خاصة صاحبة الخبرة البسيطة منهن باتت ضرورة، فيما أن هناك تعاوناً بين الجهات الحكومية مع صاحبات الأعمال تحتاج لوضوح أكثر ووجود آلية لتفعيل خطوات الدعم والتطوير.

? هل تضررت المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جائحة كورونا؟

? جائحة كورونا كانت فترة صعبة جداً لأغلب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بل وكانت سببا في اغلاق وخسارة الكثير منها وهو الأمر الذي كبَّد أصحاب تلك المشاريع الكثير من الخسائر، بل كانت سبباً في ظهور الكثير من القضايا ضد أصحاب تلك المشروعات، وهو الأمر الذي انعكس سلباً على أصحاب تلك المشروعات وأدى إلى خروج الكثير منهم سواء من الرجال أو النساء من السوق بشكل نهائي.

? ما الدروس المستفادة من جائحة كورونا؟

? في اعتقادي أن الدروس المستفادة من الأزمة كثيرة للغاية، أبرزها أن الجانب العلمي والمهاري والفني لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة مهم جداً وهو ما ينمي مهارات التخطيط والتنظيم والتحوط لدى اصحاب الاعمال وبالتالي القدرة على اقتناص الفرص المتاحة في السوق والقدرة على مواجهة المصاعب والتحديات التي قد تواجههم في السوق وقد تكون جائحة كورونا احداها لكنها قطعا ليست الوحيدة.

? كيف تقيمين وضع المرأة الكويتية في مجال العمل الحر مقارنة بدول الخليج؟

? في اعتقادي أن هناك الكثير من الاهتمام الحكومي في الكويت ودول الخليج لتمكين المرأة في الكويت، كما أن هناك اهتماماً من دول الخليج لتمكين المرأة في مجال العمل الحر، إلا أن الإجراءات على أرض الواقع تختلف. ففي الكويت تسير الأمور ببطء وروتين أما في بعض دول الخليج الاخرى فنرى الامور اكثر سرعة وواقعية وتعاطياً مع احتياجات صاحبات الاعمال الصغيرة والمتوسطة بشكل اكثر فاعلية.

