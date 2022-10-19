«نور الرياض 2022» ينطلق 3 نوفمبر لمدة 17 يوماً تحت شعار «نحلم بآفاق جديدة»

Sunday النهار

تنطلق النسخة الثانية من «احتفالية نور الرياض 2022» تحت شعار «نحلم بآفاق جديدة» خلال الفترة من 3 إلى 19 نوفمبر 2022 م) لمدة 17 يوماً، بمشاركة أكثر من 100 فنان من كبار الفنانين المعاصرين، ينتمون لأكثر من 40 دولة حول العالم، يشكّل الفنانون السعوديون 34 في المائة من بينهم.

وتعد «احتفالية نور الرياض 2022» أحد برامج «الرياض آرت» ضمن مشاريع الرياض الأربعة الكبرى، وتضم الاحتفالية معرضاً مصاحباً يقام تحت عنوان: «من الشُعاع إلى الشغف» في «منطقة جاكس» بالدرعية، لمدة 3 أشهر خلال الفترة من 8 ربيع الآخر 1444ه حتى 13 رجب 1444هـ (3 نوفمبر 2022م إلى 4 فبراير 2023م)، ويقدم لزوّاره رحلة فنية للتحوّل الضوئي الإبداعي في الماضي والمستقبل.

وفي تصريح لسموّ الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، عضو مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، رئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج «الرياض آرت»، أوضح أن «احتفالية نور الرياض» تُعد احتفالًا سنويًا يهدف إلى دعم الإبداع واحتضان المواهب الوطنية والعالمية في هذا المجال، وخلق فرص ملهمة للفنانين السعودين لتقديم أعمالهم وإبداعاتهم بمشاركة كوكبة من أبرز الأسماء حول العالم في مجال فن الضوء، منوهاً سموّه، برؤية سمو ولي العهد، حفظه الله، بأن تتميز نسخة هذا العام من الاحتفالية عن نسخة العام الماضي، بزيادة عدد الفنانين المشاركين في الاحتفالية، وزيادة عدد وتنّوع الأعمال الفنية والإبداعية المشاركة فيها، وبانتشارها الأكبر من حيث عدد المواقع بواقع أكثر من ثلاثة أضعاف، إضافة إلى زيادة عدد الفعاليات المصاحبة للاحتفالية، والشراكات والبرامج المجتمعية التي تشتمل عليها وبيّن سمو رئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج «الرياض آرت»، أن شعار النسخة الثانية من الاحتفالية لهذا العام المتمثل في «نحلم بآفاق جديدة» يرمز إلى التفاؤل والثقة في التحول والتجديد الذي تشهده المملكة في مختلف قطاعاتها في ظل قيادتها الرشيدة، حفظها الله، مشيراً سموّه إلى أن «احتفالية نور الرياض» تقدّم تجارب إبداعية مختلفة في40 موقعاً تتوزع في مختلف أرجاء العاصمة، تشتمل على أعمال فنية متنوّعة بوسائل الضوء الإبداعي، ومجسمات ضوئية، وأكثر من 500 فعالية مختلفة، تضم ندوات فنيّة وثقافية، وورش عمل يقدّمها خبراء في هذا المجال.

