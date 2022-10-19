جميلات الفن يودعن الصيف بـ«إجازة سعيدة» و«إطلالات جريئة»

Sunday النهار

مع اقتراب نهاية فصل الصيف، بدأت النجمات توديع إجازتهن الصيفية، ونشر العديد من النجمات مجموعة من الصور لهن عبر حساباتهن الرسمية على السوشيال ميديا لتوديع الإجازة والعودة للعمل مرة أخرى.

البداية كانت مع الفنانة إلهام شاهين، التي شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مجموعة من أحدث الصور التي التقطت لها أثناء زيارتها الأخيرة إلى العاصمة الإيطالية «روما».

وظهرت «إلهام» بفستان صيفي رقيق، وهي في جولة وسط المدينة الأكبر في إيطاليا والأكثر سكانا، وظهر خلفها بالصور المعالم الإيطالية العريقة، وعلقت على الصور قائلة: «جولة رائعة في شوارع روما».

«إلهام»، ظهرت في إحدى الصور، واقفة أمام تمثال أمير الشعراء، الشاعر المصري الراحل، أحمد بك شوقي، بأحد شوارع روما، وعلقت على الصورة قائلة: «تمثال للشاعر المصري أحمد شوقي بروما».

بدورها، شاركت الفنانة رنا رئيس جمهورها ومتابعيها، مجموعة من الصور خلال ممارستها رياضة التجديف في أحد الأنهار، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور «إنستغرام».

من ناحية أخرى تشارك «رنا» في فيلم «فارس»، بطولة النجوم: حسين فهمي، أحمد زاهر، إيمان العاصي، أحمد صفوت، وملك أحمد زاهر وغيرهم، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج أيمن يوسف.

في حين، شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام».

وتألقت «ياسمين»، بإطلالة جريئة ومثيرة مرتدية فستاناً قصيراً باللون الأوف وايت ونسقت معه جاكيت جلد أسود.

