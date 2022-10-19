سامية الطرابلسي تنضم لفريق عمل «ألف ليلة وليلة»

Sunday النهار

انضمت الفنانة سامية الطرابلسي إلى فريق عمل مسلسل «ألف ليلة وليلة» بطولة الفنان ياسر جلال، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024، بسبب ما يحتاجه العمل من تحضيرات وأعمال جرافيك، والتصوير في عدة دول.

وعلى الرغم من خروج العمل من رمضان المقبل، الا ان فريق العمل مازال يواصل، تحضيراته لبداية التصوير خلال الشهر الحالي.

على جانب اخر تنتظر سامية الطرابلسي عرض مسلسلها الجديد «غرفة 207» المقرر عرضه على منصة شاهد، بطولة: محمد فراج وريهام عبد الغفور وناردين فرج ومراد مكرم، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، سيناريو وحوار السيناريست تامر إبراهيم، وتدور أحداثه في 10 حلقات فقط.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة سامية الطرابلسي، كان مسلسل «أعمل إيه» امام الفنان خالد الصاوي، حيث جسدت شخصية سيدة أعمال وصاحبة قناة فضائية كبيرة، التي تبرم العديد من الصفقات.

«أعمل إيه» بطولة: خالد الصاوي، صابرين، ندى بسيوني، دنيا المصري، نور ايهاب محمد مهران، طارق عبد العزيز، سامية الطرابلسي، نهال عنبر، صبري عبد المنعم، أحمد جمال سعيد، أيمن عزب، ريهام الشنواني، حمدي هيكل، مفيد عاشور، محمود الشرقاوي وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد الحناوي وإخراج أحمد عبد الحميد.

