Sunday النهار

عرفت الدورة الـ22 من حفل توزيع جوائز «موريكس دور 2022» المقام في لبنان بالعاصمة بيروت، تكريم عدد كبير من مشاهير الفن في مصر ولبنان وتركيا.

وتم اختيار «انهض يا لبنان»، ليكون شعار «الموريكس دور» في دورته الحديثة المقامة ,إذ تم تقديم جائزة تحمل نفس الشعار لفرقة «مياس» الاستعراضية، الفائزة بلقب «أمريكا غوت تالنت» لسنة 2022، وتسلم رئيس الفرقة نديم شرفان الجائزة من السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا.

تتويج نجوم لبنان في «موريكس دور 2022»

ومن لبنان حصلت الممثلة ماغي أبو غصن على جائزة أفضل ممثلة لبنانية عن دورها في مسلسل «الموت 2»، الذي حصل بدوره على جائزة أفضل مسلسل لبناني لسنة 2022. فيما حصلت المغنية كارول سماحة على كل من جائزة أفضل نجمة غناء لبنانية لعام 2022، وأفضل أغنية لبنانية عن أغنيتها «فوضى»، وجاءت جائزة التميز من لجنة التحكيم للفنانة سيرين عبد النور عن دورها في «دور العمر». اما الفنان ملحم زين فحصل على جائزة نجم الغناء اللبناني لعام 2022، فيما ذهبت جائزة أفضل ممثل لبناني لبديع أبو شقرا عن مشاركته في مجموعة مسلسلات، من بينها «الموت 2»، و»خرزة زرقا».

وعادت جائزة الإبداع بالـ «موريكس دور 2022» في التمثيل لتقلا شمعون، عن مشاركتها في مسلسلي «عروس بيروت» و»الزيارة»، أما جائزة أحسن فيديو كليب فكانت للمخرج جاد شويري، عن كليب «أهلا وسهلا».

مشاهير مصر في الـ «موريكس دور 2022»

أما فيما يخص نجوم مصر، فقد تم تكريم كل من الممثلة إلهام شاهين عن مجمل أعمالها، فيما حصلت منة شلبي على جائزة أفضل ممثلة عربية عن مسلسلها «بطلوع الروح»، والذي حصل بدوره على جائزة أفضل مسلسل عربي لسنة 2022. كما تم تتويج الفنان الطفل محمد أسامة، عن أغنية «الغزالة رايقة» من فيلم «من أجل زيكو»، فيما ذهبت جائزة النجم العربي الأكثر جماهيرية للممثل محمد رمضان، الذي قدم الهدية إهداءً لأعدائه، قائلاً إنهم مصدر شغفه وسبب نجاحه.

تكريم بطلة «التفاح الحرام»

وبعيداً عن الوطن العربي، تم تكريم الممثلة التركية أيدا إيجي، بطلة مسلسل «التفاح الحرام»، الذي حقق نجاحاً كبيراً في الوطن العربي منذ عرض موسمه الأول سنة 2018، واستمر إلى خمسة مواسم متواصلة.

وأعربت أيدا عن سعادتها بتكريمها لأول مرة في الوطن العربي، مشيرةً إلى أنها أحبّت لبنان بشكلٍ كبير، وتأمل زيارته مرة أخرى.

