صفاء حجازي.. أسرار أول مصرية يُطلق اسمها على محطة مترو!

Sunday النهار

الإعلامية المصرية الراحلة صفاء حجازي.. «الأولى دائما»، التعبير الأشمل الذي يمكن أن يلخص حياة السيدة التي شغلت الشارع المصري خلال الأيام القليلة الماضية، وتحديدًا، بعد قرار الحكومة المصرية، إطلاق اسمها على محطة مترو افتتحت - تجريبيًا- مؤخرًا ضمن مشروع الخط الثالث، المعروف بـ«الخط الأخضر»، وهو قرار أسهم بشكل كبير في تردد اسمها كثيرًا والبحث عن الأسباب التي جعلتها «أول امرأة مصرية يطلق اسمها على محطة مترو».

تاريخ الإعلامية الراحلة، صفاء حجازي، مثلما يحفل بالإنجازات أو ما يعرف في الوسط الإعلامي بـ«السبق»، حافل كذلك بالأسرار والكواليس، والتي تشير جميعها إلى أن حجازي، كانت تمتلك حياة، مهنية وشخصية، غير عادية، جعلتها في النهاية واحدة من أبرز رموز الإعلام المصري، وكانت سببًا في أن يوضع اسمها على لافتة «محطة مترو» في تقليد لم يحدث من قبل لأي سيدة مصرية.

البداية كانت من جامعة المنصورة، حيث حصلت على بكالوريوس التجارة في العام 1984، غير أنها لم تتجه ناحية الأرقام والعمل بتخصصها، بل قررت أن تولي وجهها شطر العاصمة المصرية، القاهرة، وتحديدًا، مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون «ماسبيرو»، على كورنيش النيل، لتلتحق بالعمل في الإذاعة المصرية، غير أن الحظ كان حليفًا لها، فما هي إلا سنوات قليلة، وانتقلت من وراء ميكروفون الإذاعة، لتقدم نشرة الأخبار على الفضائية المصرية بعد انطلاقها في أوائل تسعينيات القرن الماضي.

خلال عملها في الإذاعة المصرية، نجحت صفاء في إجراء أول حوار مع رئيس الحكومة المصرية عام 1989، عاطف صدقي، إضافة إلى تسجيلها مع عدد من الشخصيات، منهم مصطفى أمين، وكامل الشناوي، وقت إسناد إليها إعداد برنامج عن سيرة كوكب الشرق أم كلثوم.

مرت السنوات سريعًا، وردًا على النجاحات التي حققتها صفاء، سرعان ما تحولت من مجرد قارئة للنشرة، إلى مذيعة صاحبة برنامج، بعدما أسند إليها تقديم برنامج تحت عنوان «بيت العرب»، وذلك على خلفية عملها مراسلة للتلفزيون المصرية في جامعة الدول العربية.

بوابة «بيت العرب»، منحت صفاء فرصة ذهبية لإجراء لقاءات عديدة من ملوك ورؤساء العديد من البلدان العربية، إلى جانب قيادات بارزة ومؤثرة في المشهد السياسي العربي، الأمر الذي أسهم في ارتفاع أسهمها في «بورصة الإعلام المصري»، وأصبح يتردد اسمها كواحدة من أبرز مذيعات جيلها داخل «ماسبيرو».

تزامنًا مع صعودها الإعلامي انتشرت معلومات حول زواجها من أحد قيادات الحزب الوطني الحاكم وقتها د. زكريا عزمي الذي كان يتولى مدير ديوان رئيس الجمهورية إبان حكم الرئيس الراحل حسني مبارك.

وفي الوقت الذي ترددت فيها حكايات زواج صفاء وزكريا، كانت الإعلامية الراحلة على موعد مع مفاجأة غير سارة، بعد صدور قرار بمنعها من الظهور في التليفزيون، في يناير عام 2007، وذلك تطبيقًا لقرار صادر من قطاع الأخبار، والذي نص على «منع المذيعات أصحاب الوزن الزائد من الظهور لتقديم نشرات الأخبار الرئيسية»، وذلك ضمن خطة التجديد التي قام بها «ماسبيرو»، لينهي القرار مسيرة 17 عامًا عملت خلالها صفاء ضمن فريق المقدمين الرئيسين لنشرة التاسعة مساءً.

امتدت أيام الحزن في حياة صفاء، حيث تعرضت في العام 2008، لأزمة صحية الزمتها العلاج لفترة طويلة أثرت على شكلها، وذلك في إطار محاولاتها خفض وزنها لتتمكن من العودة مجددًا إلى تقديم النشرة.

وبدأت أزمة صفاء الصحية بصعوبة في البلع، استمرت لعدة أشهر نتيجة جفاف في الحلق، ونتيجة لنظام الــ«ريجيم» القاسي الذي كانت تتبعه فقدت أكثر من 15 كيلو، بعدها سافرت إلى إثيوبيا في عمل تابع للاتحاد الإفريقي ولم تستطع الأكل مطلقا هناك، وبعد عودتها إلى القاهرة خضعت لـ«منظار»، وعادت إلى حياتها الطبيعية، غير أنه لم تمر إلا ساعات قليلة حتى أصيبت بألم شديد في الظهر ليتم نقلها إلى المستشفى وتعرف أن هناك ثقباً في المريء.

مرت السنوات سريعًا، وعادت صفاء إلى حياتها المهنية، لتتولى رئاسة قطاع الأخبار في العام 2013، في 19 سبتمبر 2013، شغلت حجازي منصب رئيس قطاع الأخبار، بقرار من وزيرة الإعلام - آنذاك، الدكتورة درية شرف الدين؛ خلفًا للإعلامي إبراهيم الصياد، لتكون أول سيدة تتولى المنصب بالتليفزيون منذ انطلاق بثه عام 1960.

المسيرة الإعلامية الحافلة التي صنعتها صفاء، كانت سببًا في أن يكون اسمها دائما مطروحًا المرشحات لتولي وزارة الإعلام - أثناء وجودها في الحكومة المصرية، أكثر من مرة، كما أنها كانت سببًا في أن يلقبها العاملون في «ماسبيرو» بـ«المرأة الحديدية»؛ نظرا لشغلها مناصب إعلامية مهمة، وتعد صفاء صاحبة الرقم الأول في أمور عديدة، منها أنها أول إعلامية تتولى رئاسة قطاع الأخبار، وأول سيدة تتولى رئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأول إعلامية يطلق اسمها على أحد استوديوهات قطاع الأخبار.

الأعوام التي تلت جلوسها على مقعد رئاسة قطاع الأخبار، لم تكن أعواماً سعيدة، ففي عام 2014، تقدم العاملون بقطاع الأخبار بمذكرة لعصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وقتها، طالبوه فيها بإقالة صفاء حجازي رئيس قطاع الأخبار، على خلاف ما يعانيه قطاع الأخبار من مشكلات وأزمات وتحديات لا يوجد من يواجهها ويتصدى لها بأسلوب علمي وعملي، وما ينفذ من سياسات لا تؤدى إلى أي تطوير، وفي يوليو 2015، تقدم عصام الأمير بمذكرة طالب فيها رئيس الوزراء بإعفاء صفاء حجازي من منصبها وتكليفها بوظيفة «مستشار»، وذلك على خلفية ما ورد لـ«الأمير» من شكاوى قيادات وعاملين قطاع الأخبار.

المثير هنا، أن الأمير الذي طالب بـرحيل صفاء، لم يكن يدري أن الأيام ستمر سريعًا، وأنه هو الذي سيرحل من منصبه في رئاسة «ماسبيرو».

وبرر المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، وقتها، حسام جاويش، القرار بأنه «يأتي لتجديد الدماء والدفع بأسلوب عمل ورؤية جديدة داخل (ماسبيرو)».

يشار هنا إلى أن الإعلامي المصري صفوت عبد العظيم، نائب رئيس تحرير «الأهرام»، كشف سبب تسمية محطة مترو في القاهرة باسم الإعلامية الراحلة صفاء حجازي، حيث قال: عندما كان صلاح عبد المقصود الإخواني وزيرا للإعلام وكانت صفاء حجازي رئيسة للتلفزيون ناس كتير حاولوا إقناع حجازي بعدم إذاعة البيان طبعا فاكرين البيان بتاع المهلة 48 ساعة لدرجة جهات خارجية هددت حجازي بعدم إذاعة البيان ولكنها وتحت مسؤوليتها الشخصية أذاعت بيان 30 يونيو... وكان ممكن تطير رقبتها في القصة لكن صممت وأذاعت البيان بشجاعة كبيرة رغم أن الإخوان كانوا في كل شبر بماسبيرو».

