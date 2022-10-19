الكويت: السعودية تصون الاستقرار الاقتصادي العالمي

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أعربت الكويت عن تضامنها الكامل والشامل مع السعودية مشيدة بدورها الرائد في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. وفيما اكدت السعودية انها تعتبر علاقتها مع الولايات المتحدة «استراتيجية» تخدم «المصالح المتشركة لكلا البلدين» مشددة على أن قرار مجموعة «اوبك +» خفض إنتاج النفط «اقتصادي وليس سياسياً» فقد اكدت دول خليجية وعربية تأييدها للسعودية وورفضها لمحاولا تسييس قرار «اوبك+» الاقتصادي.

وأعربت وزارة الخارجية عن تضامن الكويت الكامل والشامل مع السعودية حيال التصريحات التي صدرت في أعقاب القرار الذي اتخذته مجموعة «أوبك بلس» أخيراً والتي أخرجت القرار من إطاره الاقتصادي الخالص مشيدة بالدور الرائد الذي تقوم به المملكة وإسهاماتها في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية ودورها في معالجتها بما يحفظ المصالح المشتركة للدول ويصون الأمن والسلم الدوليين ويدعم توازن السوق النفطية والاستقرار الاقتصادي العالمي. وأكدت الوزارة في بيان لها امس أن القرار الذي اتخذته مجموعة «أوبك بلس» جاء بناء على دراسات اقتصادية خالصة تم فيها مراعاة توازن العرض والطلب في أسواق البترول العالمية بما يحفظ هذه الأسواق من التقلبات ويخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء منوهة أن هذا القرار جاء بإجماع كافة الدول الأعضاء في «أوبك بلس» وفق الأعراف السائدة في المنظمات الدولية.

في غضون ذلك اكدت سفارة المملكة العربية السعودية لدى واشنطن، أن خفض إنتاج النفط «قرار اقتصادي وليس سياسيا». وفي تغريدة عبر تويتر كتبت السفارة «تعتبر المملكة علاقتها مع الولايات المتحدة استراتيجية تخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين».

بدورها، قالت وزارة الخارجية العمانية، في بيان، إن مسقط تدعم قرار «أوبك+» المتعلق بتخفيض جزئي لإنتاج النفط. وذكرت الوزارة، أن القرار «مبني على اعتبارات اقتصادية ومعطيات العرض والطلب ويهدف لتحقيق الاستقرار المرجو للسوق العالمي».

من جانبه، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في تصريحات صحافية على هامش زيارة يجريها إلى السعودية «نؤكد وقوفنا مع المملكة فيما يخص قراراتها بشأن الطاقة». وشدد بوريطة، على دعم الرباط للرياض في إجراءاتها التي تحفظ مصالحها وأمنها واستقرارها وأمن واستقرار أسواق الطاقة، حسب قناة «الإخبارية» السعودية.

من جهتها قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان ان «مصر تدعم الموقف الذي عبرت عنه المملكة العربية السعودية الشقيقة في شرح الاعتبارات الفنية لقرار أوبك+». واعتبرت الخارجية المصرية أن قرار خفض إنتاج النفط «يهدف في المقام الأول لتحقيق انضباط سوق الخام، وبما يكفل تعزيز قدرة المجتمع الدولي على التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة». وفي السياق، أكد وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، أن الاتفاق «استجابة فنية بحتة للظرف الاقتصادي الدولي وحالة السوق النفطية التي تعمل أوبك وحلفائها على تحقيق التوازن فيها».

وأوضح عرقاب في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن القرار صادقت عليه دول «أوبك» وحلفاؤها بالإجماع في فيينا. من ناحيتها، رحبت وزارة الخارجية اليمنية، برفض السعودية التام للتصريحات الصادرة بحقها عقب صدور قرار «أوبك+».

