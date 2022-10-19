الإمارات تحتج على تصريحات بوريل «العنصرية»

عربيات ودوليات

أبوظبي- الوكالات: استدعت الإمارات القائم بأعمال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لديها طالبة تفسير ما وصفتها بتصريحات عنصرية أدلى بها مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأسبوع الماضي.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات «وام» بأن وزارة الخارجية قالت إن التصريحات كانت «غير مناسبة وتتسم بالعنصرية» و«تسهم في تفاقم التعصب والتمييز على المستوى العالمي». وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيانها عن رفضها لتصريحات بوريل ووصفتها بـ«العنصرية»، وقالت إن تصريحاته «تساهم في تفاقم التعصب والتمييز على المستوى العالمي». وأضافت أنها استدعت القائم بأعمال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الإمارات إيميل بولسن، حيث طُلب من مكتب الممثل الأعلى تقديم تفسير مكتوب بشأن تصريحات بوريل «المؤذية والعنصرية»، بحسب البيان. واعتبرت الخارجية الإماراتية أن تعليقات بوريل «مخيبة للآمال، وتأتي في وقت تدرك فيه جميع الأطراف أهمية احترام الأديان والثقافات والمجموعات العرقية الأخرى، فضلاً عن قيم مثل التعددية والتعايش والتسامح».

وفي تصريحات أدلى بها خلال افتتاح الأكاديمية الدبلوماسية الأوروبية الجديدة في بروج في بلجيكا الأسبوع الماضي، وتم تداولها على الإنترنت على نطاق واسع منذ ذلك الحين، وصف بوريل أوروبا بأنها «حديقة» ومعظم العالم بأنه «غابة» يمكن «أن تغزو الحديقة». وقال بوريل، وهو سياسي إسباني، «يجب أن يعتني البستانيون بالحديقة، لكنهم لن يحموا الحديقة ببناء الجدران. حديقة صغيرة جميلة محاطة بجدران عالية لمنع الغابة من الدخول لن تكون حلا. لأن الغابة لديها قدرة كبيرة على النمو ولن يكون الجدار عاليا بما يكفي أبدا». وتابع «يجب أن يذهب البستانيون إلى الغابة. يجب أن يكون الأوروبيون أكثر انخراطا مع بقية العالم. وإلا فإن بقية العالم سوف تغزونا».

وذكرت وكالة «إي. إف. إي» للأنباء أن بوريل نفى في مؤتمر صحافي الاثنين أن تكون رسالته عنصرية أو استعمارية وقال إن التصريحات تهدف إلى رفض فكرة «حصن أوروبا» وتشجيع الطلاب على الانخراط مع العالم. وكان المسؤول الإسباني قد أثار الدهشة في الأيام الماضية عقب تصريحات جريئة متعلقة بعدد من المواضيع، بدءا بالتهديد النووي الروسي، إلى توبيخ دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي.

كما تخلى عن النبرة المتحفظة عادة للدبلوماسيين الغربيين إزاء مسألة الحرب في أوكرانيا، ليحذر الجيش الروسي من أنه سيتم «القضاء عليه» إذا ما استخدمت موسكو السلاح النووي في أوكرانيا. وفي انتقاد لسلكه الدبلوماسي، رأى بوريل أن ممثلي الاتحاد الأوروبي في أنحاء العالم بطيئون جدا وغير فعالين. وقال بوريل (75 عاما) «أنا بأفضل حال، لم لا؟»، وذلك ردا على سؤال بشأن تصريحاته خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في لوكسمبورغ. وأضاف «كل أسبوع يحمل الكثير من التوتر، ولذلك من وقت لآخر ينفجر شيء ما أمام الرأي العام». وردا على سؤال بشأن الانتقادات لتصريحاته، قالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين لا تزال «تثق» ببوريل.

