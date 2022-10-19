58 قتيلاً شمال سورية.. و«النصرة» تتقدم في مناطق سيطرة الأتراك

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: قتل 58 شخصاً، بينهم عشرة مدنيين، خلال عشرة أيام من اقتتال داخلي بين فصائل موالية لأنقرة في شمال سورية، دخلت على خطه هيئة تحرير الشام «جبهة النصرة» لتحقق تقدماً في مناطق نفوذ تركيا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأسفرت عشرة أيام من الاقتتال الداخلي، وفق المرصد، عن مقتل 28 عنصراً من هيئة تحرير الشام و20 مقاتلاً من الفصائل المتحاربة، فضلاً عن عشرة مدنيين. ويتقاسم حوالى 30 فصيلاً، ضمن ما يعرف بالجيش الوطني السوري الموالي لأنقرة التي تقدم له التجهيزات والسلاح والتمويل، السيطرة على منطقة حدودية في شمال محافظة حلب تمتد من جرابلس في الريف الشمالي الشرقي إلى عفرين في ريفها الغربي، مروراً بمدن رئيسية مثل الباب وأعزاز. وتنتشر في تلك المنطقة قوات تركية أيضا. في الثامن من اكتوبر، بدأت اشتباكات بين فصيل الجبهة الشامية وفصيل الحمزة المواليين لأنقرة في مدينة الباب، بعد اتهام الجبهة الشامية فصيل الحمزة بقتل ناشط إعلامي. ثم توسعت الى مناطق أخرى مع انضمام فصائل أخرى إلى المعارك دعما للجانبين من دون أن تتدخل القوات التركية لفضها. ودخلت «النصرة» إلى خط الاقتتال عبر دعم فصائل على حساب أخرى، إلى أن تمكنت من السيطرة على منطقة عفرين كاملة للمرة الأولى.

