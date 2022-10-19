حشد روسي على حدود بولندا ينذر بـ«جبهة جديدة»

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عواصم- الوكالات: اثار اعلان بيلاروسيا الرسمي النادر عن طبيعة وأهداف التحركات التي تقوم بها قواتها إلى جانب القوات الروسية القادمة إلى أراضيها المخاوف من فتح جبة جديدة للحرب على الحدود مع حلف شمال الاطلسي «ناتو». وكشف إعلان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عن «تشكيل قوة مشتركة مع روسيا لحماية الحدود البيلاروسية نظرا للتوترات المتنامية»، بوضوح وجود توترات على الحدود مع بولندا.

وتحدث مراقبون وخبراء عسكريون روس عن رصد عملية «عسكرة» نشطة لبولندا فعلاوة على وجود 25 ألف جندي أميركي على أراضيها، يتم تجميع ثلثي قواتها البرية على حدود بيلاروسيا ومنطقة كالينينغراد وهو ما تعتبره موسكو تصرفا يمكن أن يؤدي إلى تصعيد يخل بتوازن القوى.

وقال سكرتير الدولة في مجلس الأمن بجمهورية بيلاروسيا ألكسندر فولفوفيتش، أن قرار نشر القوات المشتركة ضروري من أجل «تهدئة رؤوس جيراننا الغربيين». ووفقا لكلامه، فإن «هذا سيضمن الأمن على طول محيط حدود الدولة الاتحادية (روسيا وبيلاروسيا)»، وأن «ما تقوم به موسكو ومينسك ليس سوى رد على تصرفات خصومنا وليس لمهاجمة أحد ولا يعدو كونه استجابة مناسبة لما يحدث بالقرب من حدودنا».

وفي مشهد لافت شهد سكان العاصمة مينسك كيف جرت عملية نقل وحدات المدفعية وأنظمة الصواريخ متعددة الانطلاق، إضافة إلى صواريخ «إسكندر» الثقيلة، حيث كانت تسير على طول الشوارع المركزية لمينسك في الاتجاه الغربي. وعلى الرغم من أنه كان من الممكن أن تمر جميع المركبات على طول الطريق الدائري الذي يلف العاصمة، فإن السلطات البيلاروسية قد تكون تعمدت إظهار ذلك عندما كان سكان العاصمة يتجهون إلى العمل عبر مركز المدينة، ربما للحفاظ على الروح المعنوية والروح القتالية للسكان. وسيبلغ العدد الإجمالي للقوات الروسية عند وصولها إلى بيلاروسيا نحو 9 آلاف فرد، ومعهم حوالي 170 دبابة، و200 مركبة قتالية مدرعة ونحو 100 مدفع ومدفع هاون من عيار يزيد عن 100 مليمترا.

الى ذلك أعلن الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي، أن القوات الروسية استأنفت امس قصفها لبلاده، واصفاً إياها بـ«الإرهابية» وأكد أن القصف الروسي، دمّر أسبوع تقريبًا 30% من محطات الطاقة في البلاد ما تسبب بانقطاع «هائل» للتيار الكهربائي في مختلف المناطق.

وقال بتغريدة على تويتر «منذ 10 أكتوبر، دُمّرت 30% من محطات الطاقة الأوكرانية ما تسبب بأعطال هائلة في جميع أنحاء البلاد» مكررًا رفضه للتفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال المسؤول بالرئاسة الأوكرانية، كيريليو تيموشنكو، إن 3 انفجارات استهدفت محطة حيوية للكهرباء في الجهة الشرقية للعاصمة، وأظهرت صور تصاعد أعمدة من الدخان من الموقع المستهدف. وأكد مسؤولون أوكرانيون أن القصف تسبب في انقطاع الكهرباء عن أجزاء من كييف ومدن أخرى شملتها الضربات الروسية.

